Центробанк резко снизил ключевую ставку

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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, рубль, семейный бюджет
Ставка снижена на 3% Фото:

Банк России снизил ключевую ставку до 17,00%. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п., до 17,00% годовых», — говорится в сообщении. Решение начнет действовать с 11 апреля 2022 года.

ЦБ объяснил понижение ставки снижением темпов роста цен и притоком средств на срочные депозиты. Банк России также допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

В конце февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года — тогда она достигла 17%.

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Банк России снизил ключевую ставку до 17,00%. Об этом сообщается на сайте Центробанка. «Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п., до 17,00% годовых», — говорится в сообщении. Решение начнет действовать с 11 апреля 2022 года. ЦБ объяснил понижение ставки снижением темпов роста цен и притоком средств на срочные депозиты. Банк России также допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. В конце февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года — тогда она достигла 17%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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