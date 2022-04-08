Центробанк резко снизил ключевую ставку

Ставка снижена на 3% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Банк России снизил ключевую ставку до 17,00%. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п., до 17,00% годовых», — говорится в сообщении. Решение начнет действовать с 11 апреля 2022 года.

ЦБ объяснил понижение ставки снижением темпов роста цен и притоком средств на срочные депозиты. Банк России также допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

В конце февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года — тогда она достигла 17%.