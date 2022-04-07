В ЯНАО из-за санкций отложат запуск важного для Арктики проекта

В марте глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о планах достроить в 2022 новый терминал аэропорта Нового Уренгоя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сроки строительства терминала аэропорта Нового Уренгоя могут сдвинуться из-за сложностей, связанных с отказами в поставках европейского оборудования. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Ранее Артюхов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что новый терминал воздушной гавани газовой столицы будет запущен в 2022 году.

«Есть аналоги азиатские, сейчас просто нужно переконтрактоваться. Мы вообще декларируем, что наша цель — до конца года запустить объект. У меня еще впереди встреча в аэропорту с подрядчиками, но я догадываюсь, что эти сложности у нас, конечно, время съедят. Но это не критично, счет идет на месяцы. Все равно самое главное будет достигнуто — объект запустится», — приводит «Север-Пресс» слова губернатора ЯНАО.

Как ранее указывало URA.RU, 21 марта губернатор ЯНАО отчитался перед президентом РФ о главных инфраструктурных проектах региона. В разговоре, в частности, были упомянуты мост через реку Пур и аэропорт в Новом Уренгое. Артюхов пообещал главе государства, что новый терминал воздушной гавани будет запущен в 2022 году, Однако, из-за санкций, введенных против России западными странами, сроки реализации инвестпроекта могут быть сдвинуты.

США и страны ЕС ввели санкции против России в ответ на проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что с помощью различных ограничений хотят нанести максимальный ущерб экономическому, гуманитарному и социальному сектору Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.

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