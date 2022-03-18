Губернатор ЯНАО обозначил главные проекты региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о главных инфраструктурных проектах региона — мост через реку Пур и аэропорт в Новом Уренгое. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Очень важно также развивать для севера транспортную инфраструктуру. Владимир Владимирович, здесь в качестве примера два наших объекта. Оба очень важные, нужные и оба построены без единого рубля бюджетных денег. Аэропорт в Новом Уренгое, нашей газовой столице, за счет концессии полностью на частных инвестициях, и реконструировали полосу, и строим новый терминал. В этом году запустим», — сообщил Артюхов Путину.

Также губернатор напомнил о строительстве моста через реку Пур, который жители ждали 30 лет. «Построен, по нему идут машины, также ноль [бюджетных] рублей. Ввели через концессию плату на тяжелую технику, а легковые машины, люди едут по нему бесплатно. И бизнес развивается, потому что в том направлении много нефтегазовых проектов, и, самое главное, появился долгожданный мост», — добавил Артюхов.

Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, на которой глава региона рассказал о социально-экономической ситуации в округе. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО стал одним из лидеров среди регионов, в которых раньше срока закончили дорожные работы. Ремонт проходил во всех регионах РФ в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги».

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