Депутат ГД от Чечни рассказал об инструкторах НАТО в Мариуполе. «Идите к нам!»

08 апреля 2022 в 22:03 Размер текста - 17 +

Вертолеты пытаются вывезти инструкторов НАТО из Мариуполя, сообщил Адам Делимханов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инструкторы НАТО застряли на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ от Чеченской республики Адам Делимханов, который находится в зоне боевых действий. «Слышали много раз, что они очень усиленно стремятся на вертолетах увозить, но ПВО Минобороны России — лучшая в мире, и им от нас не уйти. Я уверен, что сбитые вертолеты, это как раз предназначено было — их вывезти. Я им дал бы совет: не садитесь на вертолеты. Лучше вывешивайте белый флаг, идите к нам», — сказал Делимханов в интервью RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 8 апреля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что 98% территории Мариуполя освобождено от националистов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Инструкторы НАТО застряли на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ от Чеченской республики Адам Делимханов, который находится в зоне боевых действий. «Слышали много раз, что они очень усиленно стремятся на вертолетах увозить, но ПВО Минобороны России — лучшая в мире, и им от нас не уйти. Я уверен, что сбитые вертолеты, это как раз предназначено было — их вывезти. Я им дал бы совет: не садитесь на вертолеты. Лучше вывешивайте белый флаг, идите к нам», — сказал Делимханов в интервью RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 8 апреля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что 98% территории Мариуполя освобождено от националистов.