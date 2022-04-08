Инструкторы НАТО застряли на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ от Чеченской республики Адам Делимханов, который находится в зоне боевых действий.
«Слышали много раз, что они очень усиленно стремятся на вертолетах увозить, но ПВО Минобороны России — лучшая в мире, и им от нас не уйти. Я уверен, что сбитые вертолеты, это как раз предназначено было — их вывезти. Я им дал бы совет: не садитесь на вертолеты. Лучше вывешивайте белый флаг, идите к нам», — сказал Делимханов в интервью RT.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 8 апреля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что 98% территории Мариуполя освобождено от националистов.
Инструкторы НАТО застряли на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ от Чеченской республики Адам Делимханов, который находится в зоне боевых действий. «Слышали много раз, что они очень усиленно стремятся на вертолетах увозить, но ПВО Минобороны России — лучшая в мире, и им от нас не уйти. Я уверен, что сбитые вертолеты, это как раз предназначено было — их вывезти. Я им дал бы совет: не садитесь на вертолеты. Лучше вывешивайте белый флаг, идите к нам», — сказал Делимханов в интервью RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 8 апреля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что 98% территории Мариуполя освобождено от националистов.