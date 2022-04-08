Минобороны РФ: нацисты готовят провокационную химатаку в Авдеевке

Украинские националисты подготовили провокацию с использованием химических веществ для массового отравления жителей Авдеевке и прилегающих районов. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.
«В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами», — сообщает министерство. Уточняется, что неонацисты заминировали хранилища с химикатами на заводе и теперь планируют его взорвать, как только к городу подойдут военные формирования ДНР.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». В пятницу был нанесен удар по вокзалу в Краматорске в Донбассе. Минобороны РФ назвало виновника этого ракетного удара.
Украинские националисты подготовили провокацию с использованием химических веществ для массового отравления жителей Авдеевке и прилегающих районов. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами», — сообщает министерство. Уточняется, что неонацисты заминировали хранилища с химикатами на заводе и теперь планируют его взорвать, как только к городу подойдут военные формирования ДНР. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». В пятницу был нанесен удар по вокзалу в Краматорске в Донбассе. Минобороны РФ назвало виновника этого ракетного удара.