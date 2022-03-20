ВСУ обстреляли школу в Донбассе во время эвакуации

20 марта 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Мирные жители переждали обстрел школы в подвале Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в городе Рубежное Донецкой народной республики (ДНР) во время эвакуации людей. Об этом рассказали в народной милиции ДНР. «Украинские нацисты обстреляли гражданское население Рубежного во время эвакуации в рубежанской школе №2. Они открыли огонь из тяжелой артиллерии», — сообщается на сайте народной милиции ДНР. Мирные жители переждали обстрел в подвале школы. Затем их вывели в пункт приема беженцев Старобельска. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля начал на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По его словам, Россия помогает жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Украины. У РФ не было другого выбора и эта мера вынужденная, цитирует Путина «Газета Кемерова». Москва предлагала Украине способ предотвращения спецоперации, но они не стали выводить войска из Донбасса, отмечал президент. Он также высказывался об обстреле Донецка ракетой «Точка-У» со стороны ВСУ. По его словам, Киев взял курс на максимальное число жертв, передает Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в городе Рубежное Донецкой народной республики (ДНР) во время эвакуации людей. Об этом рассказали в народной милиции ДНР. «Украинские нацисты обстреляли гражданское население Рубежного во время эвакуации в рубежанской школе №2. Они открыли огонь из тяжелой артиллерии», — сообщается на сайте народной милиции ДНР. Мирные жители переждали обстрел в подвале школы. Затем их вывели в пункт приема беженцев Старобельска. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля начал на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По его словам, Россия помогает жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Украины. У РФ не было другого выбора и эта мера вынужденная, цитирует Путина «Газета Кемерова». Москва предлагала Украине способ предотвращения спецоперации, но они не стали выводить войска из Донбасса, отмечал президент. Он также высказывался об обстреле Донецка ракетой «Точка-У» со стороны ВСУ. По его словам, Киев взял курс на максимальное число жертв, передает Nation News.