В Госдуме хотят лишить Google заработка в России

Google оскорбляет Россию и нарушает ее законы, заявили в Госдуме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нужно проанализировать и ограничить способы заработка компании Google в России. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Так он отреагировал на блокировку youtube-канала Госдумы, сообщили URA.RU в пресс-службе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

«На днях Роскомнадзор принял ограничительные меры в отношении рекламы любых сервисов Google, а также обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы. Но надо проанализировать, какие еще способы заработка у Google в России остаются, и ограничить и их. Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо», — считает Пискарев.

По словам Пискарева, блокировка youtube-канала Госдумы является «актом цензуры» в отношении РФ. Он заявил, что компания Google несамостоятельна в решениях и действует по указу властей США. Администрация американского президента хочет перекрыть каналы получения достоверной информации из РФ и поэтому блокирует каналы официальных российских ресурсов, высказался Пискарев. Он призвал YouTube «одуматься».

Ранее YouTube заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ», сообщает Vse42.ru. В Роскомнадзоре призвали Google снять ограничения. Блокировка канала госоргана препятствует распространению информации и свободному доступу к ней, заявили в ведомстве.

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