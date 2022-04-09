В Госдуме хотят лишить Google заработка в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поисковые системы Яндекс и Google. Екатеринбург , ноутбук, интернет, клавиатура, гугл, google, поисковая система
Google оскорбляет Россию и нарушает ее законы, заявили в Госдуме Фото:

Нужно проанализировать и ограничить способы заработка компании Google в России. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Так он отреагировал на блокировку youtube-канала Госдумы, сообщили URA.RU в пресс-службе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

«На днях Роскомнадзор принял ограничительные меры в отношении рекламы любых сервисов Google, а также обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы. Но надо проанализировать, какие еще способы заработка у Google в России остаются, и ограничить и их. Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо», — считает Пискарев.

По словам Пискарева, блокировка youtube-канала Госдумы является «актом цензуры» в отношении РФ. Он заявил, что компания Google несамостоятельна в решениях и действует по указу властей США. Администрация американского президента хочет перекрыть каналы получения достоверной информации из РФ и поэтому блокирует каналы официальных российских ресурсов, высказался Пискарев. Он призвал YouTube «одуматься».

Ранее YouTube заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ», сообщает Vse42.ru. В Роскомнадзоре призвали Google снять ограничения. Блокировка канала госоргана препятствует распространению информации и свободному доступу к ней, заявили в ведомстве.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нужно проанализировать и ограничить способы заработка компании Google в России. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Так он отреагировал на блокировку youtube-канала Госдумы, сообщили URA.RU в пресс-службе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. «На днях Роскомнадзор принял ограничительные меры в отношении рекламы любых сервисов Google, а также обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы. Но надо проанализировать, какие еще способы заработка у Google в России остаются, и ограничить и их. Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо», — считает Пискарев. По словам Пискарева, блокировка youtube-канала Госдумы является «актом цензуры» в отношении РФ. Он заявил, что компания Google несамостоятельна в решениях и действует по указу властей США. Администрация американского президента хочет перекрыть каналы получения достоверной информации из РФ и поэтому блокирует каналы официальных российских ресурсов, высказался Пискарев. Он призвал YouTube «одуматься». Ранее YouTube заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ», сообщает Vse42.ru. В Роскомнадзоре призвали Google снять ограничения. Блокировка канала госоргана препятствует распространению информации и свободному доступу к ней, заявили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...