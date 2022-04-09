Роскомнадзор требует восстановить доступ к youtube-каналу Госдумы

Роскомнадзор обвинил Google в информационной войне Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к заблокированному youtube-каналу Госдумы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к каналу Госдумы РФ „Дума ТВ“ на видеохостинге и объяснить причину введения подобных ограничений. Блокировка youtube-канала государственного органа, выполненная администрацией видеохостинга, препятствует распространению информации и свободному доступу к ней», — сообщается на сайте Роскомнадзора.

Ведомство отметило, что Google придерживается ярко выраженной позиции в информационной войне, которую Запад развязал против России. Видеохостинг является ключевой площадкой в распространении фейков и дискриминирует официальные источники информации из РФ, цитирует РАПСИ заявление Роскомнадзора.

Ранее Google заблокировал youtube-канал Госдумы. Роскомнадзор уже выносил предупреждения в адрес Google. Причиной стала блокировка каналов российских СМИ. Ведомство обнаружило 54 нарушения в отношении российских каналов. Платформа удаляет контент, который нарушает ее политику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что YouTube могут запретить в России в скором времени.