Собчак ответила на слухи о бегстве в Израиль

Ксения Собчак сообщила, что находится в Подмосковье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о своем местонахождении в Израиле и отметила, что она Подмосковье. Собчак не уточнила, получала ли гражданство Израиля.

«Telegram-каналы пишут про израильское гражданство. Нахожусь на великой реке Иордан в районе рублево-успенского шоссе. Тут у нас в Израиле ресторан „Причал“, очень похожий на подмосковный. Конечно, это фотообои и я нахожусь, как минимум, у Стены плача», — заявила Собчак на видео, которое она опубликовала в своем telegram-канале.

Также она прокомментировала информацию о продаже недвижимости в Москве. Собчак сообщила, что не меняла место жительства и уже восемь лет живет за городом.

Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что Собчак получила гражданство Израиля. Также СМИ сообщали, что журналистка продала элитную квартиру в центре Москвы в Хамовниках. В марте появлялись слухи об эмиграции Собчак после ее отъезда из страны, но она объясняла, что уезжала в отпуск.