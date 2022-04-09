Французский экономист предрек падение доллара в пользу рубля

Попытки Америки изолировать Россию могут привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня. Так считает французский политолог и экономист Александр дель Валль.
«Она (антироссийская политика США. — Прим. ред.) рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», — передает РИА «Новости» слова эксперта. Он предположил, что в ближайшем будущем самому понятию «нефтедоллар» придет конец.
По мнению Алекандра дель Валь, курс рубля восстановится в том случае, если европейские страны продолжат покупать российский газ. Кроме того, для устойчивости рубля нужно поддерживать торговые отношения с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Он отметил, что «попытка изолировать РФ ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира».
После того, как США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, рубль начал падать. Российская валюта укрепилась после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа рублями для недружественных стран. Президент подчеркнул, что «недружественные» страны, которые откажутся от такого условия, перестанут получать российский газ.
Попытки Америки изолировать Россию могут привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня. Так считает французский политолог и экономист Александр дель Валль. «Она (антироссийская политика США. — Прим. ред.) рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», — передает РИА «Новости» слова эксперта. Он предположил, что в ближайшем будущем самому понятию «нефтедоллар» придет конец. По мнению Алекандра дель Валь, курс рубля восстановится в том случае, если европейские страны продолжат покупать российский газ. Кроме того, для устойчивости рубля нужно поддерживать торговые отношения с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Он отметил, что «попытка изолировать РФ ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира». После того, как США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, рубль начал падать. Российская валюта укрепилась после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа рублями для недружественных стран. Президент подчеркнул, что «недружественные» страны, которые откажутся от такого условия, перестанут получать российский газ.