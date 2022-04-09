Британские аналитики ожидают скачка цен на газ на 50%

10 апреля 2022 в 08:33 Размер текста - 17 +

Цена на газ в Великобритании может вырасти на 54%, считают в палате общин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Цены на газ и электричество в Великобритании в ближайший год могут вырасти на 50%. Такое заключение сделали аналитики палаты общин в британском парламенте, сославшись на данные британского энергетического регулятора Ofgem. «Предел цен на зиму был опубликован Ofgem 1 апреля и составлял 2600 фунтов стерлингов, что на 32% больше, чем летом 2022 года. Этот прогноз был примерно на 400 фунтов стерлингов ниже, чем их прогноз на начало марта, когда оптовые цены были выше. Последний прогноз таков: увеличения счетов за газ на 54% и увеличения счетов за электроэнергию на 10%. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии оценил возможное повышение ценового предела в октябре 2022 года примерно на 35-41%. Другие комментаторы предположили, что он может вырасти на 50% — примерно до 3000 фунтов стерлингов в год», — сообщается на сайте палаты общин. Цены на газ в Европе стали резко расти в октябре 2021 года. Цена превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. В Евросоюзе обвинили в росте цен Россию и, в частности, компанию «Газпром». Президент России Владимир Путин назвал эти обвинения «чушью» и заявил, что Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на газ и электричество в Великобритании в ближайший год могут вырасти на 50%. Такое заключение сделали аналитики палаты общин в британском парламенте, сославшись на данные британского энергетического регулятора Ofgem. «Предел цен на зиму был опубликован Ofgem 1 апреля и составлял 2600 фунтов стерлингов, что на 32% больше, чем летом 2022 года. Этот прогноз был примерно на 400 фунтов стерлингов ниже, чем их прогноз на начало марта, когда оптовые цены были выше. Последний прогноз таков: увеличения счетов за газ на 54% и увеличения счетов за электроэнергию на 10%. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии оценил возможное повышение ценового предела в октябре 2022 года примерно на 35-41%. Другие комментаторы предположили, что он может вырасти на 50% — примерно до 3000 фунтов стерлингов в год», — сообщается на сайте палаты общин. Цены на газ в Европе стали резко расти в октябре 2021 года. Цена превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. В Евросоюзе обвинили в росте цен Россию и, в частности, компанию «Газпром». Президент России Владимир Путин назвал эти обвинения «чушью» и заявил, что Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие.