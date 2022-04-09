09 апреля 2022
08 апреля 2022

Уральский боец не смог вернуть чемпионский пояс UFC

© Служба новостей «URA.RU»
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Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ян петр
Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу Фото:

Боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Для Стерлинга это 21-я победа в карьере при трех поражениях. Ян проиграл третий бой из 19», — передает sport24.

Петр Ян выигрывал титул временного чемпиона UFC в 2021 году. 30 октября российский боец раздельным решением судий победил американца Кори Сэндхагенома. Бой проходил в Абу-Даби.

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Боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе. «Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Для Стерлинга это 21-я победа в карьере при трех поражениях. Ян проиграл третий бой из 19», — передает sport24. Петр Ян выигрывал титул временного чемпиона UFC в 2021 году. 30 октября российский боец раздельным решением судий победил американца Кори Сэндхагенома. Бой проходил в Абу-Даби.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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