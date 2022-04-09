Уральский боец не смог вернуть чемпионский пояс UFC

Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Для Стерлинга это 21-я победа в карьере при трех поражениях. Ян проиграл третий бой из 19», — передает sport24 .

Петр Ян выигрывал титул временного чемпиона UFC в 2021 году. 30 октября российский боец раздельным решением судий победил американца Кори Сэндхагенома. Бой проходил в Абу-Даби.