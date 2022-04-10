Эстонские националисты выступили против 9 Мая

10 апреля 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Мартин Хельме требует запретить День Победы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эстонские националисты потребовали от правительства страны запретить День Победы. Требование выдвинул Мартин Хельме — председатель Эстонской консервативной народной партии, которая образовалась в 2012 году в результате объединения с правонационалистической группировкой «Эстонское национальное движение». «У меня для правительства есть четкое и требовательное послание: запретите 9 мая все антиэстонские, антиукраинские пророссийские народные собрания. Советская армия и русский народ виноваты в порабощении Европы», — передает слова Хельме издание «Красная весна». В другой прибалтийской стране, Литве, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс также сообщил, что городские власти не разрешат проводить мероприятия на 9 мая. «Самоуправление не выдаст никаких разрешений на мероприятия 9 мая. И праздника на Антакальнисском кладбище у мемориала памяти советским воинам не будет», — заявил Шимашюс. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм. В частности в Нидерландах местные жители, выкрикивая лозунг «За Украину», избили шестилетнего ребенка с русским именем. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Эстонские националисты потребовали от правительства страны запретить День Победы. Требование выдвинул Мартин Хельме — председатель Эстонской консервативной народной партии, которая образовалась в 2012 году в результате объединения с правонационалистической группировкой «Эстонское национальное движение». «У меня для правительства есть четкое и требовательное послание: запретите 9 мая все антиэстонские, антиукраинские пророссийские народные собрания. Советская армия и русский народ виноваты в порабощении Европы», — передает слова Хельме издание «Красная весна». В другой прибалтийской стране, Литве, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс также сообщил, что городские власти не разрешат проводить мероприятия на 9 мая. «Самоуправление не выдаст никаких разрешений на мероприятия 9 мая. И праздника на Антакальнисском кладбище у мемориала памяти советским воинам не будет», — заявил Шимашюс. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм. В частности в Нидерландах местные жители, выкрикивая лозунг «За Украину», избили шестилетнего ребенка с русским именем.