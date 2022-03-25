В Нидерландах избили ребенка из-за русского имени

25 марта 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

В Рейсвейке избили ребенка из-за конфликта на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Нидерландах избили русского ребенка с лозунгами «за Украину». Об этом рассказала жительница города Рейсвейк в Нидерландах. «В голландскую полицию подала заявление женщина, которая рассказала, что ее шестилетнего ребенка избили с лозунгами „За Украину!“. Просто у него русское имя, русская фамилия, и он говорит по-русски. Единственное, что мы можем сделать, — это закрыть аккаунты, поменять номера телефонов и желательно переехать. Мы абсолютно бессильны», — сообщила жительница Рейсвейка в интервью telegram-каналу Shot. Она отметила, что ей все страшнее находиться в Нидерландах из-за русофобии, которая накалилась до предела. Она и ее знакомые общаются на языке жестов, чтобы защититься от возможной агрессии, передает Life . По словам жительницы Рейсвейка, окна квартир россиян забрасывают яйцами, им портят имущество, а витрины магазинов с русскими товарами закидывают камнями. На Украине с 24 февраля проводится спецоперация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры были вынужденными для защиты жителей Донбасса от агрессии со стороны Украины. России удалось предотвратить нападение Украины на Донбасс, заявляли в Минобороны. После начала спецоперации россияне столкнулись с травлей за границей, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в Европе и США винят россиян в конфликте на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Нидерландах избили русского ребенка с лозунгами «за Украину». Об этом рассказала жительница города Рейсвейк в Нидерландах. «В голландскую полицию подала заявление женщина, которая рассказала, что ее шестилетнего ребенка избили с лозунгами „За Украину!“. Просто у него русское имя, русская фамилия, и он говорит по-русски. Единственное, что мы можем сделать, — это закрыть аккаунты, поменять номера телефонов и желательно переехать. Мы абсолютно бессильны», — сообщила жительница Рейсвейка в интервью telegram-каналу Shot. Она отметила, что ей все страшнее находиться в Нидерландах из-за русофобии, которая накалилась до предела. Она и ее знакомые общаются на языке жестов, чтобы защититься от возможной агрессии, передает Life. По словам жительницы Рейсвейка, окна квартир россиян забрасывают яйцами, им портят имущество, а витрины магазинов с русскими товарами закидывают камнями. На Украине с 24 февраля проводится спецоперация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры были вынужденными для защиты жителей Донбасса от агрессии со стороны Украины. России удалось предотвратить нападение Украины на Донбасс, заявляли в Минобороны. После начала спецоперации россияне столкнулись с травлей за границей, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в Европе и США винят россиян в конфликте на Украине.