Поселок Таврический в Крыму обстреляли со стороны Украины 11 апреля 2022 в 01:19 Размер текста - 17 + На Севере Крыма со стороны Украины был сброшен снаряд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В поселке Таврический на Севере Крыма был сброшен снаряд, прилетевший, предположительно, со стороны Украины. Ударной волной были выбиты окна в нескольких домах. Об этом сообщает корреспондент «Известий». «В поселке Таврический на Севере Крыма, предположительно, был прилет снаряда со стороны Украины. По нашим данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Известий». Уточняется, что в соседних домах повыбивало окна. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В поселке Таврический на Севере Крыма был сброшен снаряд, прилетевший, предположительно, со стороны Украины. Ударной волной были выбиты окна в нескольких домах. Об этом сообщает корреспондент «Известий». «В поселке Таврический на Севере Крыма, предположительно, был прилет снаряда со стороны Украины. По нашим данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Известий». Уточняется, что в соседних домах повыбивало окна. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям