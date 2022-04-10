10 апреля 2022

Поселок Таврический в Крыму обстреляли со стороны Украины

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Первый день форума
На Севере Крыма со стороны Украины был сброшен снаряд Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В поселке Таврический на Севере Крыма был сброшен снаряд, прилетевший, предположительно, со стороны Украины. Ударной волной были выбиты окна в нескольких домах. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

«В поселке Таврический на Севере Крыма, предположительно, был прилет снаряда со стороны Украины. По нашим данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Известий». Уточняется, что в соседних домах повыбивало окна.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».

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В поселке Таврический на Севере Крыма был сброшен снаряд, прилетевший, предположительно, со стороны Украины. Ударной волной были выбиты окна в нескольких домах. Об этом сообщает корреспондент «Известий». «В поселке Таврический на Севере Крыма, предположительно, был прилет снаряда со стороны Украины. По нашим данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Известий». Уточняется, что в соседних домах повыбивало окна. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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