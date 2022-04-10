Всемирный банк: экономика РФ окажется в упадке уже в этом году

11 апреля 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Эксперты посчитали, что экономика России сократится на 11% Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Экономика России в текущем году сократится на 11,2%. Об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка. Всемирный банк ожидает, что «пострадавшая от беспрецедентных санкций» западных стран экономика России в текущем году сократится на 11,2%, передает РИА «Новости» прогноз от финансового института. Экономисты предвещают снижение совокупного ВВП стран Европы и Центральной Азии на 4,1%. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. Центробанк России уже заявлял, что золотые запасы России хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу тем кредиторам, которые находятся в странах, поддерживающих антироссийские санкции, будут проводиться только с разрешения правительственной комиссии. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экономика России в текущем году сократится на 11,2%. Об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка. Всемирный банк ожидает, что «пострадавшая от беспрецедентных санкций» западных стран экономика России в текущем году сократится на 11,2%, передает РИА «Новости» прогноз от финансового института. Экономисты предвещают снижение совокупного ВВП стран Европы и Центральной Азии на 4,1%. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. Центробанк России уже заявлял, что золотые запасы России хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу тем кредиторам, которые находятся в странах, поддерживающих антироссийские санкции, будут проводиться только с разрешения правительственной комиссии.