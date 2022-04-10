Сбербанк резко изменил ставки на ипотечные программы 11 апреля 2022 в 02:28 Размер текста - 17 + Он снижены до 16,9% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта — до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек», — отметили в пресс-службе кредитной организации, передает ТАСС. У клиентов, которые ранее подали заявки на прежних условиях и получили одобрение Сбербанка, ставки будут пересмотрены при выходе на сделку. Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. На фоне роста ключевой ставки банки начали резко поднимать ставки по ипотечным и потребительским кредитам. В Сбербанке также выросли ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта — до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек», — отметили в пресс-службе кредитной организации, передает ТАСС. У клиентов, которые ранее подали заявки на прежних условиях и получили одобрение Сбербанка, ставки будут пересмотрены при выходе на сделку. Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. На фоне роста ключевой ставки банки начали резко поднимать ставки по ипотечным и потребительским кредитам. В Сбербанке также выросли ставки по ипотечным и потребительским кредитам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям