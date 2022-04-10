10 апреля 2022

Сбербанк резко изменил ставки на ипотечные программы

© Служба новостей «URA.RU»
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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Он снижены до 16,9% Фото:

Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта — до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек», — отметили в пресс-службе кредитной организации, передает ТАСС. У клиентов, которые ранее подали заявки на прежних условиях и получили одобрение Сбербанка, ставки будут пересмотрены при выходе на сделку.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. На фоне роста ключевой ставки банки начали резко поднимать ставки по ипотечным и потребительским кредитам. В Сбербанке также выросли ставки по ипотечным и потребительским кредитам.

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Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта — до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек», — отметили в пресс-службе кредитной организации, передает ТАСС. У клиентов, которые ранее подали заявки на прежних условиях и получили одобрение Сбербанка, ставки будут пересмотрены при выходе на сделку. Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. На фоне роста ключевой ставки банки начали резко поднимать ставки по ипотечным и потребительским кредитам. В Сбербанке также выросли ставки по ипотечным и потребительским кредитам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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