Сбербанк резко изменил ставки на ипотечные программы

Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта — до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек», — отметили в пресс-службе кредитной организации, передает ТАСС. У клиентов, которые ранее подали заявки на прежних условиях и получили одобрение Сбербанка, ставки будут пересмотрены при выходе на сделку.
Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. На фоне роста ключевой ставки банки начали резко поднимать ставки по ипотечным и потребительским кредитам. В Сбербанке также выросли ставки по ипотечным и потребительским кредитам.
Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта — до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек», — отметили в пресс-службе кредитной организации, передает ТАСС. У клиентов, которые ранее подали заявки на прежних условиях и получили одобрение Сбербанка, ставки будут пересмотрены при выходе на сделку. Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. На фоне роста ключевой ставки банки начали резко поднимать ставки по ипотечным и потребительским кредитам. В Сбербанке также выросли ставки по ипотечным и потребительским кредитам.