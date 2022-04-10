«Коммерсант»: водителям разрешат уезжать с места ДТП

11 апреля 2022 в 07:29 Размер текста - 17 +

Московские водители смогут уезжать с места ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве водителям разрешат покидать место ДТП, чтобы избежать повторных аварий. Об этом сообщили в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. «В Москве планируется провести эксперимент: водителям, попавшим в ДТП, позволят в нарушение правил оставить место происшествия. Такой сценарий предусмотрен в рамках борьбы с „повторными“ ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии. Восстановить картину произошедшего можно будет по камерам видеонаблюдения», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Ранее президент России Владимир Путин поручил ГИБДД и полиции совместно работать над уменьшением смертности при ДТП. В марте 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Москве запустят пилотный проект по изменению правил оформления ДТП. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве водителям разрешат покидать место ДТП, чтобы избежать повторных аварий. Об этом сообщили в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. «В Москве планируется провести эксперимент: водителям, попавшим в ДТП, позволят в нарушение правил оставить место происшествия. Такой сценарий предусмотрен в рамках борьбы с „повторными“ ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии. Восстановить картину произошедшего можно будет по камерам видеонаблюдения», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Ранее президент России Владимир Путин поручил ГИБДД и полиции совместно работать над уменьшением смертности при ДТП. В марте 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Москве запустят пилотный проект по изменению правил оформления ДТП.