10 апреля 2022

«Коммерсант»: водителям разрешат уезжать с места ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Московские водители смогут уезжать с места ДТП Фото:

В Москве водителям разрешат покидать место ДТП, чтобы избежать повторных аварий. Об этом сообщили в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

«В Москве планируется провести эксперимент: водителям, попавшим в ДТП, позволят в нарушение правил оставить место происшествия. Такой сценарий предусмотрен в рамках борьбы с „повторными“ ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии. Восстановить картину произошедшего можно будет по камерам видеонаблюдения», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ГИБДД и полиции совместно работать над уменьшением смертности при ДТП. В марте 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Москве запустят пилотный проект по изменению правил оформления ДТП.

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В Москве водителям разрешат покидать место ДТП, чтобы избежать повторных аварий. Об этом сообщили в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. «В Москве планируется провести эксперимент: водителям, попавшим в ДТП, позволят в нарушение правил оставить место происшествия. Такой сценарий предусмотрен в рамках борьбы с „повторными“ ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии. Восстановить картину произошедшего можно будет по камерам видеонаблюдения», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Ранее президент России Владимир Путин поручил ГИБДД и полиции совместно работать над уменьшением смертности при ДТП. В марте 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Москве запустят пилотный проект по изменению правил оформления ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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