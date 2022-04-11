Еще одна страна отказывается от российских газа и нефти

Финляндия готова быстро отказаться от российского газа, заявила Санна Марин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Финляндия готова отказаться от российского газа в течение нескольких недель. Об этом сообщила премьер-министр страны Санна Марин в беседе с Radio Suomi.

«Финляндия готова быстро отказаться от российского природного газа и нефти. Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах. Необходимо сделать это быстро», — сказала Марин.

Премьер-министр Финляндии отметила, что далеко не все европейские страны готовы так же быстро отказаться от российских энергоносителей. «Необходимо подумать, как помочь Германии, например, найти альтернативные источники энергии. Сейчас мы должны искать общеевропейские решения», — заключила Марин.

Решение Евросоюза об отказе от российского газа связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел пять пакетов санкций, часть из которых направленны на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа.