Европа ввела пятый пакет антироссийских санкций

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ЕС ввел новые ограничения против России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз ввел пятый пакет санкций против России. Ограничения предполагают эмбарго на поставки российского угля и запрет для российских судов на заход в европейские порты. О решении сообщили в Совете Европы.

«ЕС принял пятый блок санкций против России», — сообщают ТАСС со ссылкой на Совет Европы. Новый пакет ограничений полностью запрещает транзакции и замораживает активы «четырех ключевых российских банков», названия которых не сообщается. Помимо этого, санкции исключают перевозки по территории ЕС автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии за исключением перевозок медицинских и продовольственных товаров.

Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства.

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Европейский союз ввел пятый пакет санкций против России. Ограничения предполагают эмбарго на поставки российского угля и запрет для российских судов на заход в европейские порты. О решении сообщили в Совете Европы. «ЕС принял пятый блок санкций против России», — сообщают ТАСС со ссылкой на Совет Европы. Новый пакет ограничений полностью запрещает транзакции и замораживает активы «четырех ключевых российских банков», названия которых не сообщается. Помимо этого, санкции исключают перевозки по территории ЕС автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии за исключением перевозок медицинских и продовольственных товаров. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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