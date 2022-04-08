Европа ввела пятый пакет антироссийских санкций

ЕС ввел новые ограничения против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз ввел пятый пакет санкций против России. Ограничения предполагают эмбарго на поставки российского угля и запрет для российских судов на заход в европейские порты. О решении сообщили в Совете Европы.

«ЕС принял пятый блок санкций против России», — сообщают ТАСС со ссылкой на Совет Европы. Новый пакет ограничений полностью запрещает транзакции и замораживает активы «четырех ключевых российских банков», названия которых не сообщается. Помимо этого, санкции исключают перевозки по территории ЕС автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии за исключением перевозок медицинских и продовольственных товаров.

Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства.