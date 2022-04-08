Европа ввела пятый пакет антироссийских санкций

Европейский союз ввел пятый пакет санкций против России. Ограничения предполагают эмбарго на поставки российского угля и запрет для российских судов на заход в европейские порты. О решении сообщили в Совете Европы.
«ЕС принял пятый блок санкций против России», — сообщают ТАСС со ссылкой на Совет Европы. Новый пакет ограничений полностью запрещает транзакции и замораживает активы «четырех ключевых российских банков», названия которых не сообщается. Помимо этого, санкции исключают перевозки по территории ЕС автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии за исключением перевозок медицинских и продовольственных товаров.
Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства.
Европейский союз ввел пятый пакет санкций против России. Ограничения предполагают эмбарго на поставки российского угля и запрет для российских судов на заход в европейские порты. О решении сообщили в Совете Европы. «ЕС принял пятый блок санкций против России», — сообщают ТАСС со ссылкой на Совет Европы. Новый пакет ограничений полностью запрещает транзакции и замораживает активы «четырех ключевых российских банков», названия которых не сообщается. Помимо этого, санкции исключают перевозки по территории ЕС автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии за исключением перевозок медицинских и продовольственных товаров. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства.