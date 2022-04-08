Пять европейских стран устроили бунт из-за санкций против РФ

09 апреля 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Пять стран выступают против санкций против российского газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пять стран Евросоюза не готовы к разрыву отношений с РФ и отказу от российского газа. Об этом пишет британское издание Express. «Венгрия не единственная, кто отвергает призывы ЕС ввести санкции в отношении российской нефти и газа. Также не слишком заинтересованы в запрете российского импорта Австрия, Италия и Нидерланды, которые опасаются, что этот шаг вызовет хаос в их экономике и энергетической безопасности», — сообщает издание. Пятой страной, которая выступает против санкций в отношении импорта российского газа, является Германия. Как отмечают журналисты, власти ФРГ не готовы к такому шагу, так как 40% газа в страну поступает из России. Во вторник Европейский союз принял и опубликовал пятый пакет санкций против России, после чего тот сразу вступил в силу. Однако Германия, Австрия и Венгрия добились того, чтобы исключить запрет на поставки российской нефти из пакета санкций. По их словам, такое решение приведет к росту инфляции. Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Брюссель введет дополнительные санкции, которые, в том числе, затронут импорт нефти. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. При этом все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий в ЕС нет единства решения этому вопросу. Так, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью RT отметила, что Европа не сможет полностью отказаться от российского газа в ближайшие четыре-пять лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пять стран Евросоюза не готовы к разрыву отношений с РФ и отказу от российского газа. Об этом пишет британское издание Express. «Венгрия не единственная, кто отвергает призывы ЕС ввести санкции в отношении российской нефти и газа. Также не слишком заинтересованы в запрете российского импорта Австрия, Италия и Нидерланды, которые опасаются, что этот шаг вызовет хаос в их экономике и энергетической безопасности», — сообщает издание. Пятой страной, которая выступает против санкций в отношении импорта российского газа, является Германия. Как отмечают журналисты, власти ФРГ не готовы к такому шагу, так как 40% газа в страну поступает из России. Во вторник Европейский союз принял и опубликовал пятый пакет санкций против России, после чего тот сразу вступил в силу. Однако Германия, Австрия и Венгрия добились того, чтобы исключить запрет на поставки российской нефти из пакета санкций. По их словам, такое решение приведет к росту инфляции. Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Брюссель введет дополнительные санкции, которые, в том числе, затронут импорт нефти. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. При этом все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий в ЕС нет единства решения этому вопросу. Так, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью RT отметила, что Европа не сможет полностью отказаться от российского газа в ближайшие четыре-пять лет.