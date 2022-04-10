Популярными премиум-моделями на рынке оказались Mercedes-Benz, BMW и Lexus RX Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За первый квартал 2022 года в Свердловской области выросли продажи премиальных автомобилей. Об этом сообщает «Авито Авто».

«В Свердловской области продажи автомобилей премиальных брендов с пробегом до трех лет увеличились за год на 49,7%. Средняя цена таких авто при этом выросла за год на 75,3% и достигла 5 400 000 рублей», — говорится в пресс-релизе компании.

В условиях сокращения новых предложений на рынке и роста цен такие машины рассматриваются покупателями в качестве прямой альтернативы новым авто, отмечают в «Авито Авто». В Свердловской области доля продаж в сегменте автомобилей с пробегом до трех лет составила 0,62%. Самыми популярными премиум-моделями на рынке оказались Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии, BMW 3-й серии, Lexus RX и BMW X5.