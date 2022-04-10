СК России расследует жестокость ВСУ по отношению к мирным жителям

10 апреля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Председатель СК России поручил расследовать факты жестокого обращения ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских военных и националистов с гражданским населением. Ведомство привело свидетельства жестокости и цинизма ВСУ и неонацистов. «По информации Министерства обороны РФ, украинские военнослужащие неоднократно совершали преступления в отношении мирных жителей. Так, в Харькове оставшееся в городе местное население было запугано боевиками националистических формирований, которые открывали огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания», — сообщается на сайте ведомства. Также отмечается, что в Авдеевке боевики отравили жителей химическими веществами. Для этого неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе. В Краматорске ВСУ под угрозой расстрела принуждали строить фортификационные сооружения. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации утром 24 февраля. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию Украины. Причинами для проведения спецоперации стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, а также угроза расширения НАТО на восток, заявлял глава государства. Путин также говорил, что спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Россия предлагала Киеву вывести войска из Донбасса для предотвращения спецоперации, но они не захотели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских военных и националистов с гражданским населением. Ведомство привело свидетельства жестокости и цинизма ВСУ и неонацистов. «По информации Министерства обороны РФ, украинские военнослужащие неоднократно совершали преступления в отношении мирных жителей. Так, в Харькове оставшееся в городе местное население было запугано боевиками националистических формирований, которые открывали огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания», — сообщается на сайте ведомства. Также отмечается, что в Авдеевке боевики отравили жителей химическими веществами. Для этого неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе. В Краматорске ВСУ под угрозой расстрела принуждали строить фортификационные сооружения. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации утром 24 февраля. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию Украины. Причинами для проведения спецоперации стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, а также угроза расширения НАТО на восток, заявлял глава государства. Путин также говорил, что спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Россия предлагала Киеву вывести войска из Донбасса для предотвращения спецоперации, но они не захотели.