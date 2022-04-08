08 апреля 2022

Губернатор Текслер презентовал за границей Челябинскую область

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, текслер алексей
В рамках презентации Алексей Текслер обозначил основные предложения по сотрудничеству Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер в рамках рабочего визита в Туркменистан презентовал свою область как крупнейший индустриально-аграрный регион России. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер обозначил основные предложения по сотрудничеству.

«Челябинская область — это крупный индустриально-аграрный регион России. Мы известны в мире как крупный металлургический, машиностроительный центр. Челябинская область — передовой регион в части продукции газовой отрасли: от современного оборудования для разведки и разработки месторождений до инжиниринга и нефтесервисных услуг», — цитирует Текслера его пресс-служба.

Губернатор также выделил несколько сфер, в которых Челябинская область может сотрудничать с Туркменистаном. Среди них поставка строительных материалов, грузовой и дорожной техники, металлургической и сельскохозяйственной продукции. Также Челябинская область готова выступить подрядчиком по проектированию, подбору оборудования, производству для любого промышленного предприятия Туркменистана.

В рамках этой же поездки Текслер встретился с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Чарымурадом Пурчековым. Стороны обсудили строительство металлургического завода, поставку оборудования для строительства ЛЭП кольцевой системы электропередачи в Туркменистане, а также возможность поставки труб для коммунального сектора.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер в рамках рабочего визита в Туркменистан презентовал свою область как крупнейший индустриально-аграрный регион России. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер обозначил основные предложения по сотрудничеству. «Челябинская область — это крупный индустриально-аграрный регион России. Мы известны в мире как крупный металлургический, машиностроительный центр. Челябинская область — передовой регион в части продукции газовой отрасли: от современного оборудования для разведки и разработки месторождений до инжиниринга и нефтесервисных услуг», — цитирует Текслера его пресс-служба. Губернатор также выделил несколько сфер, в которых Челябинская область может сотрудничать с Туркменистаном. Среди них поставка строительных материалов, грузовой и дорожной техники, металлургической и сельскохозяйственной продукции. Также Челябинская область готова выступить подрядчиком по проектированию, подбору оборудования, производству для любого промышленного предприятия Туркменистана. В рамках этой же поездки Текслер встретился с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Чарымурадом Пурчековым. Стороны обсудили строительство металлургического завода, поставку оборудования для строительства ЛЭП кольцевой системы электропередачи в Туркменистане, а также возможность поставки труб для коммунального сектора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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