Губернатор Текслер презентовал за границей Челябинскую область

В рамках презентации Алексей Текслер обозначил основные предложения по сотрудничеству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер в рамках рабочего визита в Туркменистан презентовал свою область как крупнейший индустриально-аграрный регион России. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер обозначил основные предложения по сотрудничеству.

«Челябинская область — это крупный индустриально-аграрный регион России. Мы известны в мире как крупный металлургический, машиностроительный центр. Челябинская область — передовой регион в части продукции газовой отрасли: от современного оборудования для разведки и разработки месторождений до инжиниринга и нефтесервисных услуг», — цитирует Текслера его пресс-служба.

Губернатор также выделил несколько сфер, в которых Челябинская область может сотрудничать с Туркменистаном. Среди них поставка строительных материалов, грузовой и дорожной техники, металлургической и сельскохозяйственной продукции. Также Челябинская область готова выступить подрядчиком по проектированию, подбору оборудования, производству для любого промышленного предприятия Туркменистана.

В рамках этой же поездки Текслер встретился с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Чарымурадом Пурчековым. Стороны обсудили строительство металлургического завода, поставку оборудования для строительства ЛЭП кольцевой системы электропередачи в Туркменистане, а также возможность поставки труб для коммунального сектора.