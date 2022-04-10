Курганцы простились с морским пехотинцем, погибшим на Украине

В Курганской области простились с погибшим на Украине военнослужащим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Макушино (Курганская область) местные жители простились с командиром отделения десантно-штурмовой бригады 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии сержантом Аменом Мурзагуловым. Он принимал участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в военном комиссариате Курганской области.

Курганский офицер скончался 2 апреля в госпитале имени Бурденко после тяжелого осколочного ранения. У него остались жена и восьмилетний сын. «В субботу простились с нашим солдатом Аменом Мурзагуловым», — сказали в военкомате.

Амен родился 31 мая 1988 года в селе Трюхино Макушинского района, там же окончил 9 классов. После окончания СПТУ-28, в 2007 году, был призван в ряды Вооруженных Сил РФ. «Военная служба стала для него призванием. Достойный сын казахского народа. Умный, честный, смелый и справедливый, он был любимцем товарищей. Даже получив тяжелое ранение во время боя за Мариуполь во время спецоперации на Украине, он говорил сослуживцам: „Со мной все нормально“», — рассказали в официальной группе администрации Макушинского района в социальной сети «ВКонтакте».

В 2016 году указом президента Российской Федерации Мурзагулов был награжден медалью Жукова за заслуги и обеспечение безопасности своей страны за участие в военной операции в Сирии. Был награжден медалью «За военную доблесть» II и III степени. Награжден орденом Мужества посмертно. В администрации Макушинского муниципального округа выразили искренние соболезнования родным и близким героя: «Скорбим вместе с вами и гордимся сыном макушинской земли. Светлая память герою».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, цель операции — демилитаризация Украины и отведение угрозы от России, а не оккупация соседнего государства и не захват его городов. В правительстве РФ отмечали, что операция нужна для завершения боевых действий в ДНР и ЛНР, начавшихся в 2014 году. Позже представители власти добавили, что угроза вторжения в республики была устранена.

Прощание с Аменом Мурзагуловым состоялось 9 апреля в Макушино Официальная группа Администрации Макушинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»

Он был командиром отделения десантно-штурмовой бригады 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Официальная группа Администрации Макушинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»

Офицер скончался 2 апреля после тяжелого осколочного ранения Официальная группа Администрации Макушинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»

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