08 апреля 2022

В Челябинске восьмиклассника задержали за развращение ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Вопрос о мере пресечения для школьника не решен Фото:

В Челябинске ученика восьмого класса задержали по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В правоохранительные органы с заявлением обратился отец девятилетней девочки. Он увидел переписку, которую она вела „ВКонтакте“ с неким пользователем. Он просил ее скидывать фото интимного характера. Выяснилось, что переписку вел ученик восьмого класса одной из школ того же района, в котором живет девочка», — рассказал источник.

Мальчика задержали, ему 14 лет, в этом году исполнится 15. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Сейчас решается вопрос о предъявлении школьнику обвинения и избрании меры пресечения. Ранее он проблем с законом не имел. В пресс-службе СУ СКР по региону информацией о происшествии не располагают

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В Челябинске ученика восьмого класса задержали по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «В правоохранительные органы с заявлением обратился отец девятилетней девочки. Он увидел переписку, которую она вела „ВКонтакте“ с неким пользователем. Он просил ее скидывать фото интимного характера. Выяснилось, что переписку вел ученик восьмого класса одной из школ того же района, в котором живет девочка», — рассказал источник. Мальчика задержали, ему 14 лет, в этом году исполнится 15. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Сейчас решается вопрос о предъявлении школьнику обвинения и избрании меры пресечения. Ранее он проблем с законом не имел. В пресс-службе СУ СКР по региону информацией о происшествии не располагают
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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