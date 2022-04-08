В Челябинске восьмиклассника задержали за развращение ребенка

Вопрос о мере пресечения для школьника не решен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ученика восьмого класса задержали по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В правоохранительные органы с заявлением обратился отец девятилетней девочки. Он увидел переписку, которую она вела „ВКонтакте“ с неким пользователем. Он просил ее скидывать фото интимного характера. Выяснилось, что переписку вел ученик восьмого класса одной из школ того же района, в котором живет девочка», — рассказал источник.

Мальчика задержали, ему 14 лет, в этом году исполнится 15. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Сейчас решается вопрос о предъявлении школьнику обвинения и избрании меры пресечения. Ранее он проблем с законом не имел. В пресс-службе СУ СКР по региону информацией о происшествии не располагают