09 апреля 2022
08 апреля 2022

Пермякам через «Авито» предлагают купить нефтяное месторождение

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Месторождение находится рядом с городом Чердынь Фото:

Месторождение нефти в Пермском крае с товарно-сырьевой базой выставлено на продажу на портале «Авито». Цена актива — 50 миллионов рублей.

«Нефть высокого качества, с низким содержанием серы и парафинов. Добыча более 5 тонн в сутки с реальным увеличением, готовы это доказать», — сообщается в объявлении.

В цену актива входит оборудование. Как пишет продавец, объект оснащен двумя станками-качалками, резервуарами для хранения нефти, системой трубопроводов. Также на территории объекта есть кирпичное здание для персонала и мастерская-склад, имеется бульдозер.

О причинах продажи продавец рассказал корреспонденту URA.RU. «Основной вид деятельности нашего предприятия — строительство. Объект продаем как непрофильный актив, пусть этот бизнес развивают другие люди», — сообщил продавец. Месторождение находится в 15 километрах от города Чердыни (Пермский край).

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Месторождение нефти в Пермском крае с товарно-сырьевой базой выставлено на продажу на портале «Авито». Цена актива — 50 миллионов рублей. «Нефть высокого качества, с низким содержанием серы и парафинов. Добыча более 5 тонн в сутки с реальным увеличением, готовы это доказать», — сообщается в объявлении. В цену актива входит оборудование. Как пишет продавец, объект оснащен двумя станками-качалками, резервуарами для хранения нефти, системой трубопроводов. Также на территории объекта есть кирпичное здание для персонала и мастерская-склад, имеется бульдозер. О причинах продажи продавец рассказал корреспонденту URA.RU. «Основной вид деятельности нашего предприятия — строительство. Объект продаем как непрофильный актив, пусть этот бизнес развивают другие люди», — сообщил продавец. Месторождение находится в 15 километрах от города Чердыни (Пермский край).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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