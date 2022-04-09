Пермякам через «Авито» предлагают купить нефтяное месторождение

Месторождение находится рядом с городом Чердынь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Месторождение нефти в Пермском крае с товарно-сырьевой базой выставлено на продажу на портале «Авито». Цена актива — 50 миллионов рублей.

«Нефть высокого качества, с низким содержанием серы и парафинов. Добыча более 5 тонн в сутки с реальным увеличением, готовы это доказать», — сообщается в объявлении.

В цену актива входит оборудование. Как пишет продавец, объект оснащен двумя станками-качалками, резервуарами для хранения нефти, системой трубопроводов. Также на территории объекта есть кирпичное здание для персонала и мастерская-склад, имеется бульдозер.

О причинах продажи продавец рассказал корреспонденту URA.RU. «Основной вид деятельности нашего предприятия — строительство. Объект продаем как непрофильный актив, пусть этот бизнес развивают другие люди», — сообщил продавец. Месторождение находится в 15 километрах от города Чердыни (Пермский край).