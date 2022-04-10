Границу открыли 11 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Курганской области и других регионов России с 11 апреля смогут попасть в Казахстан, если у них есть отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации от COVID-19. Во время пересечения границы из Казахстана в Россию эти документы не требуются. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам. Для въезда в Российскую Федерацию ПЦР-тест и паспорт вакцинации предъявлять не требуется», — объяснили в пресс-службе.

Корреспонденту URA.RU, который находился возле границы, водители также сообщили, что ПЦР-тесты спрашивают только в Казахстане. Начальник Петуховского территориального отдела областного управления Роспотребнадзора Елена Дроздецкая рассказала URA.RU, что из-за отсутствия ПЦР-тестов пограничники в Казахстане многих возвращают назад в Россию.

Житель региона, пожелавший остаться анонимным, рассказал URA.RU, что до открытия границ некоторым приходилось ждать разрешения на поездку в Казахстан по пять часов. Это было связано со строгими правилами пропуска.

6 апреля стало известно, что Казахстан снимет большую часть ограничений по пересечению сухопутной границы с Россией. Это было связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Также власти Казахстана сняли ограничения в сухопутных пунктах пропуска с Узбекистаном и Киргизией.

Пограничники из Казахстана проверяют у водителей наличие ПЦР-теста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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