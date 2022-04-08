08 апреля 2022

Из кафе под Челябинском украли 3 млн рублей и 10 тысяч долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Место преступления. Челябинск, криминалист, воровство, место преступления, кража со взломом, эксперт
Вора разыскивает полиция Фото:

В Сосновском районе Челябинской области сотрудники полиции разыскивают вора, укравшего из придорожного кафе с гостиницей деньги на общую сумму в несколько миллионов рублей. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о факте кражи подтвердили.

«Из помещения администрации придорожного кафе с гостиницей „Каспий“ 7 апреля исчезли золотая цепочка, а также три миллиона рублей и 10 тысяч долларов, принадлежавшие владельцам заведения Исмаилу и Гассану Абдуллаевым. Они обратились в полицию», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД региона подтвердили, что 7 апреля совершена кража из помещения, расположенного на трассе «Западный обход Челябинска». По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

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В Сосновском районе Челябинской области сотрудники полиции разыскивают вора, укравшего из придорожного кафе с гостиницей деньги на общую сумму в несколько миллионов рублей. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о факте кражи подтвердили. «Из помещения администрации придорожного кафе с гостиницей „Каспий“ 7 апреля исчезли золотая цепочка, а также три миллиона рублей и 10 тысяч долларов, принадлежавшие владельцам заведения Исмаилу и Гассану Абдуллаевым. Они обратились в полицию», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД региона подтвердили, что 7 апреля совершена кража из помещения, расположенного на трассе «Западный обход Челябинска». По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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