Казахстан ограничил число пунктов пропуска на курганской границе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На границе с Казахстаном работают не все пункты пропуска Фото:

В Курганской и Тюменской областях работают не все пункты пропуска на границе с Казахстаном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Подразделения погрануправления возобновили пропуск граждан России и Казахстана на въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее. Работа пунктов пропуска „Акбалшик“ (напротив автомобильного пункта пропуска „Воскресенское“ Курганская область) и „Кызылжар“ (напротив автомобильного пункта пропуска „Казанское“ Тюменская область) по-прежнему не возобновлена — до особого распоряжения правительства Республики Казахстан», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники управления напомнили, что границу можно пересечь с загранпаспортом, свидетельством о рождении (для детей младше 14 лет) или свидетельством на возвращение в Российскую Федерацию. Для выезда в Казахстан подойдет и внутренний паспорт.

С 11 апреля жители России могут попасть в Казахстан, если у них есть отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации. При пересечении границы в обратную сторону эти документы не требуются.

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В Курганской и Тюменской областях работают не все пункты пропуска на границе с Казахстаном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Подразделения погрануправления возобновили пропуск граждан России и Казахстана на въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее. Работа пунктов пропуска „Акбалшик“ (напротив автомобильного пункта пропуска „Воскресенское“ Курганская область) и „Кызылжар“ (напротив автомобильного пункта пропуска „Казанское“ Тюменская область) по-прежнему не возобновлена — до особого распоряжения правительства Республики Казахстан», — объяснили в пресс-службе ведомства. Сотрудники управления напомнили, что границу можно пересечь с загранпаспортом, свидетельством о рождении (для детей младше 14 лет) или свидетельством на возвращение в Российскую Федерацию. Для выезда в Казахстан подойдет и внутренний паспорт. С 11 апреля жители России могут попасть в Казахстан, если у них есть отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации. При пересечении границы в обратную сторону эти документы не требуются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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