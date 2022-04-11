Казахстан ограничил число пунктов пропуска на курганской границе

11 апреля 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

На границе с Казахстаном работают не все пункты пропуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской и Тюменской областях работают не все пункты пропуска на границе с Казахстаном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Подразделения погрануправления возобновили пропуск граждан России и Казахстана на въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее. Работа пунктов пропуска „Акбалшик“ (напротив автомобильного пункта пропуска „Воскресенское“ Курганская область) и „Кызылжар“ (напротив автомобильного пункта пропуска „Казанское“ Тюменская область) по-прежнему не возобновлена — до особого распоряжения правительства Республики Казахстан», — объяснили в пресс-службе ведомства. Сотрудники управления напомнили, что границу можно пересечь с загранпаспортом, свидетельством о рождении (для детей младше 14 лет) или свидетельством на возвращение в Российскую Федерацию. Для выезда в Казахстан подойдет и внутренний паспорт. С 11 апреля жители России могут попасть в Казахстан, если у них есть отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации. При пересечении границы в обратную сторону эти документы не требуются. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской и Тюменской областях работают не все пункты пропуска на границе с Казахстаном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Подразделения погрануправления возобновили пропуск граждан России и Казахстана на въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее. Работа пунктов пропуска „Акбалшик“ (напротив автомобильного пункта пропуска „Воскресенское“ Курганская область) и „Кызылжар“ (напротив автомобильного пункта пропуска „Казанское“ Тюменская область) по-прежнему не возобновлена — до особого распоряжения правительства Республики Казахстан», — объяснили в пресс-службе ведомства. Сотрудники управления напомнили, что границу можно пересечь с загранпаспортом, свидетельством о рождении (для детей младше 14 лет) или свидетельством на возвращение в Российскую Федерацию. Для выезда в Казахстан подойдет и внутренний паспорт. С 11 апреля жители России могут попасть в Казахстан, если у них есть отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации. При пересечении границы в обратную сторону эти документы не требуются.