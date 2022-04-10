По словам земляков, Александр служил в разведке (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрактник из Полевского (Свердловская область), 18-летний Александр Попов погиб в спецоперации на Украине. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации города.

«Сейчас обсуждается вопрос, как можно помочь семье. Данных пока крайне мало, собираем по крупицам. Семья в курсе», — заявила URA.RU советник главы Полевского по СМИ Евгения Вахромеева.

В соцсетях знакомые юноши сообщают, что он погиб 27 февраля, однако трагическое известие пришло в Полевской только 8 апреля. «Летом 2021 года ушел служить в армию. По контракту поехал на Украину, в разведку. Парень был веселым, безобидным», — вспоминают земляки.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал решение о проведении операции вынужденным. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По заявлениям Минобороны, российская армия стремится максимально не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

Александр Попов погиб в ходе спецоперации на Украине Соцсети