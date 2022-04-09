09 апреля 2022
08 апреля 2022

В Пермском крае мигрантам запретили водить такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Экотакси. Тюмень, водитель, за рулем, водитель автомобиля
Срок для увольнения иностранцев — три месяца Фото:

Иностранцам, живущим на территории Пермского края, запретили несколько видов деятельности, в том числе работать в такси. Соответствующий указ, подписанный губернатором Дмитрием Махониным, вступил в силу.

«Действие Указа распространяется на всех иностранных работников, находящихся на территории Пермского края на законных основаниях и оформивших патент на осуществление трудовой деятельности», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых документов. У предприятий есть три месяца, чтобы исполнить требование главы региона.

Согласно документу, с 9 апреля запрещается работа иностранных граждан в розничных магазинах напитков и табачных изделий, в такси и других пассажирских перевозках. Кроме того, иностранцы теперь не могут заниматься лесозаготовками, деревообработкой, добычей и производством нефтепродуктов.

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Иностранцам, живущим на территории Пермского края, запретили несколько видов деятельности, в том числе работать в такси. Соответствующий указ, подписанный губернатором Дмитрием Махониным, вступил в силу. «Действие Указа распространяется на всех иностранных работников, находящихся на территории Пермского края на законных основаниях и оформивших патент на осуществление трудовой деятельности», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых документов. У предприятий есть три месяца, чтобы исполнить требование главы региона. Согласно документу, с 9 апреля запрещается работа иностранных граждан в розничных магазинах напитков и табачных изделий, в такси и других пассажирских перевозках. Кроме того, иностранцы теперь не могут заниматься лесозаготовками, деревообработкой, добычей и производством нефтепродуктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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