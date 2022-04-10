Курганские коммунисты предлагают запретить экспорт урана в США

Курганские коммунисты выдвинули свои предложения по развитию страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганские коммунисты дополнили меры по развитию страны, направленные КПРФ правительству России. Среди первоочередных шагов: выход России из ВТО (Всемирной торговой организации), запрет на экспорт урана и удобрений, а также взыскание ущерба от санкций со стран Запада. Информация об обращении горкома КПРФ размещена на странице коммунистов в социальной сети «ВКонтакте».

«Из богатейших недр Курганской области добывается до 20% российского урана, который поставляется, в том числе, и на атомные электростанции США. Со вступлением России в ВТО Курганская область понесла сокрушительные потери: закрылись производства колесных тягачей, деревообрабатывающих станков и многого другого», — говорится в сообщении КПРФ.

В связи с этим курганское отделение КПРФ предлагает немедленно выйти из ВТО и взыскать со стран, наложивших на Россию санкции, сумму всех понесенных убытков. Кроме того, нужно запретить поставки урана, произведенного в России, Казахстане, Узбекистане, в США. Под эмбарго, по мнению коммунистов, должны также попасть титан, редкоземельные металлы, удобрения. Ранее КПРФ опубликовала свою программу «Двадцать неотложных мер по преображению России», которую предложили обсудить широкой общественности.

После начала спецоперации на Украине США расширили санкции против России. В список попали представители оборонного сектора, спикера Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и другие представители Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет. В Кремле назвали действия США экономической войной.

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