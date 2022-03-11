США ввели санкции против Володина и Зюганова

12 марта 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

Америка ввела санкции против двух российских политиков Фото: unsplash.com Соединенные Штаты Америки ввели санкции против спикера Госдумы Вячеслава Володина и лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщили в Минфине США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении лидера КПРФ, депутата Госдумы Геннадия Зюганова и спикера Госдумы Вячеслава Володина, информировали представители министерства 11 марта. Помимо этого, дополнительным ограничениям подвергли президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, который уже был в санкционном списке. Теперь заблокированы его самолет и яхта. Кроме того, санкционный список пополнился еще 10 депутатами. Помимо Зюганова, под санкции попали Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий и Алексей Куринный. Ранее США ввели санкции против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По мнению замглавы МИД РФ Александра Панкина, санкционная политика западных стран направлена на «удушение» российского народа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против спикера Госдумы Вячеслава Володина и лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщили в Минфине США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении лидера КПРФ, депутата Госдумы Геннадия Зюганова и спикера Госдумы Вячеслава Володина, информировали представители министерства 11 марта. Помимо этого, дополнительным ограничениям подвергли президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, который уже был в санкционном списке. Теперь заблокированы его самолет и яхта. Кроме того, санкционный список пополнился еще 10 депутатами. Помимо Зюганова, под санкции попали Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий и Алексей Куринный. Ранее США ввели санкции против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По мнению замглавы МИД РФ Александра Панкина, санкционная политика западных стран направлена на «удушение» российского народа.