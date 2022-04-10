Лисовский посоветовал молодежи есть творог вместо гамбургеров

Приучать молодежь есть молочные продукты вместо гамбургеров призвал курганский депутат Государственной думы Сергей Лисовский. Об этом он заявил на выездном заседании аграрного комитета Совета Федерации в Ленинградской области. Информация опубликована в социальной сети «ВКонтакте».
Депутат рассказал, что парламентарии побывали на молочном комбинате и производстве питьевой воды. «Оба предприятия успешно справились с внедрением новых технологий, у них прекрасная продукция! Лечебная вода, очень вкусный йогурт и восхитительный творог! Это вселяет уверенность, что наша нация будет сильная и здоровая, надо только приучать молодежь есть молочные продукты», — написал Лисовский.
Западная пропаганда, по мнению депутата госдумы, проповедует отказ от качественных продуктов, например, появляются статьи о вредности молока. Это делается для того, чтобы люди переходили на различные заменители и, в конечном итоге, пересаживались «на иглу продовольственной химии».
Как ранее писало URA.RU, с началом специальной операции на Украине часть иностранных брендов — производителей фастфуда — ушла из России после введения санкций. Власти многих регионов страны, в том числе и на Урале, задумались над тем, как поддержать сети ресторанов быстрого питания после ухода иностранных брендов.
Приучать молодежь есть молочные продукты вместо гамбургеров призвал курганский депутат Государственной думы Сергей Лисовский. Об этом он заявил на выездном заседании аграрного комитета Совета Федерации в Ленинградской области. Информация опубликована в социальной сети «ВКонтакте». Депутат рассказал, что парламентарии побывали на молочном комбинате и производстве питьевой воды. «Оба предприятия успешно справились с внедрением новых технологий, у них прекрасная продукция! Лечебная вода, очень вкусный йогурт и восхитительный творог! Это вселяет уверенность, что наша нация будет сильная и здоровая, надо только приучать молодежь есть молочные продукты», — написал Лисовский. Западная пропаганда, по мнению депутата госдумы, проповедует отказ от качественных продуктов, например, появляются статьи о вредности молока. Это делается для того, чтобы люди переходили на различные заменители и, в конечном итоге, пересаживались «на иглу продовольственной химии». Как ранее писало URA.RU, с началом специальной операции на Украине часть иностранных брендов — производителей фастфуда — ушла из России после введения санкций. Власти многих регионов страны, в том числе и на Урале, задумались над тем, как поддержать сети ресторанов быстрого питания после ухода иностранных брендов.