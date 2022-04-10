Лисовский посоветовал молодежи есть творог вместо гамбургеров

Депутат ГД Сергей Лисовский посоветовал молодежи есть молочные продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Приучать молодежь есть молочные продукты вместо гамбургеров призвал курганский депутат Государственной думы Сергей Лисовский. Об этом он заявил на выездном заседании аграрного комитета Совета Федерации в Ленинградской области. Информация опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат рассказал, что парламентарии побывали на молочном комбинате и производстве питьевой воды. «Оба предприятия успешно справились с внедрением новых технологий, у них прекрасная продукция! Лечебная вода, очень вкусный йогурт и восхитительный творог! Это вселяет уверенность, что наша нация будет сильная и здоровая, надо только приучать молодежь есть молочные продукты», — написал Лисовский.

Западная пропаганда, по мнению депутата госдумы, проповедует отказ от качественных продуктов, например, появляются статьи о вредности молока. Это делается для того, чтобы люди переходили на различные заменители и, в конечном итоге, пересаживались «на иглу продовольственной химии».

Как ранее писало URA.RU, с началом специальной операции на Украине часть иностранных брендов — производителей фастфуда — ушла из России после введения санкций. Власти многих регионов страны, в том числе и на Урале, задумались над тем, как поддержать сети ресторанов быстрого питания после ухода иностранных брендов.