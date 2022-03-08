Рестораны сети McDonald’s 9 марта работают в Челябинске в обычном режиме, несмотря на заявление руководства компании о приостановлении работы на территории России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
Как передает корреспондент агентства с места событий, в Челябинске американская сеть McDonald’s на главной пешеходной улице Кирова продолжает свою работу в обычном режиме. Сотрудники общепита не стали комментировать новость о закрытии сети. На входе в рестораны McDonald’s также нет никаких уведомлений, что сеть собирается приостановить свою деятельность.
Ранее URA.RU сообщало, что гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов сети в России. Речь идет о 850 ресторанах сети, в которых трудится 62 тысячи сотрудников.
С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, страна столкнулась с беспрецедентными санкциями. Западные корпорации начали угрожать России уходом с рынка.
Рестораны сети McDonald’s 9 марта работают в Челябинске в обычном режиме, несмотря на заявление руководства компании о приостановлении работы на территории России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Как передает корреспондент агентства с места событий, в Челябинске американская сеть McDonald’s на главной пешеходной улице Кирова продолжает свою работу в обычном режиме. Сотрудники общепита не стали комментировать новость о закрытии сети. На входе в рестораны McDonald’s также нет никаких уведомлений, что сеть собирается приостановить свою деятельность. Ранее URA.RU сообщало, что гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов сети в России. Речь идет о 850 ресторанах сети, в которых трудится 62 тысячи сотрудников. С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, страна столкнулась с беспрецедентными санкциями. Западные корпорации начали угрожать России уходом с рынка.