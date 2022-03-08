McDonald’s на главной пешеходной улице Кирова продолжает свою работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Рестораны сети McDonald’s 9 марта работают в Челябинске в обычном режиме, несмотря на заявление руководства компании о приостановлении работы на территории России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

Как передает корреспондент агентства с места событий, в Челябинске американская сеть McDonald’s на главной пешеходной улице Кирова продолжает свою работу в обычном режиме. Сотрудники общепита не стали комментировать новость о закрытии сети. На входе в рестораны McDonald’s также нет никаких уведомлений, что сеть собирается приостановить свою деятельность.

Ранее URA.RU сообщало, что гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов сети в России. Речь идет о 850 ресторанах сети, в которых трудится 62 тысячи сотрудников.

С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, страна столкнулась с беспрецедентными санкциями. Западные корпорации начали угрожать России уходом с рынка.

Посетителей McDonald’s с утра мало Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На входе в общепит нет никаких предупреждений о закрытии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU