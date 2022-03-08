08 марта 2022
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04 марта 2022

McDonald’s продолжил работу в Челябинске несмотря на санкции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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МакДональдс. Челябинск, фастфуд, общепит, макдоналдс, mcdonalds
McDonald’s на главной пешеходной улице Кирова продолжает свою работу Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Рестораны сети McDonald’s 9 марта работают в Челябинске в обычном режиме, несмотря на заявление руководства компании о приостановлении работы на территории России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

Как передает корреспондент агентства с места событий, в Челябинске американская сеть McDonald’s на главной пешеходной улице Кирова продолжает свою работу в обычном режиме. Сотрудники общепита не стали комментировать новость о закрытии сети. На входе в рестораны McDonald’s также нет никаких уведомлений, что сеть собирается приостановить свою деятельность.

Ранее URA.RU сообщало, что гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов сети в России. Речь идет о 850 ресторанах сети, в которых трудится 62 тысячи сотрудников.

С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, страна столкнулась с беспрецедентными санкциями. Западные корпорации начали угрожать России уходом с рынка.

МакДональдс. Челябинск
Посетителей McDonald’s с утра мало
Фото:
МакДональдс. Челябинск
На входе в общепит нет никаких предупреждений о закрытии
Фото:

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Рестораны сети McDonald’s 9 марта работают в Челябинске в обычном режиме, несмотря на заявление руководства компании о приостановлении работы на территории России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Как передает корреспондент агентства с места событий, в Челябинске американская сеть McDonald’s на главной пешеходной улице Кирова продолжает свою работу в обычном режиме. Сотрудники общепита не стали комментировать новость о закрытии сети. На входе в рестораны McDonald’s также нет никаких уведомлений, что сеть собирается приостановить свою деятельность. Ранее URA.RU сообщало, что гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов сети в России. Речь идет о 850 ресторанах сети, в которых трудится 62 тысячи сотрудников. С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, страна столкнулась с беспрецедентными санкциями. Западные корпорации начали угрожать России уходом с рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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