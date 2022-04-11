Масло четырех челябинских производителей признали фальсификатом

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Сливочное масло компаний из Озерска признали фальсификатом Фото:

Россельхознадзор признал фальсификатом сливочное масло четырех производителей, которые работают в ЗАТО Озерск Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федеральной службы по фитонадзору по Челябинской и Курганской областям.

«Как показали лабораторные исследования, во всех пробах имеются растительные масла и жиры на растительной основе. Поэтому реализуемая продукция не может называться сливочным маслом», — уточнили в ведомстве.

Речь идет об ООО «Росмол», ООО «Велда», ООО «Уральский маслозавод» и ООО «Продстандарт». Они работают на одной производственной площадке, используя одно и то же оборудование. Пробы отбирались в магазинах и соцучреждениях Удмуртии, Пермского края, республики Марий Эл, Кировской, Курганской и Оренбургской областей.

Озерские производители внесены в таблицу сведений о фактах нарушения требований технических регламентов. Управление Россельхознадзора применяет к нарушителям административные меры, но продукция продолжает поступать потребителям, в том числе в социальные учреждения.

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Россельхознадзор признал фальсификатом сливочное масло четырех производителей, которые работают в ЗАТО Озерск Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федеральной службы по фитонадзору по Челябинской и Курганской областям. «Как показали лабораторные исследования, во всех пробах имеются растительные масла и жиры на растительной основе. Поэтому реализуемая продукция не может называться сливочным маслом», — уточнили в ведомстве. Речь идет об ООО «Росмол», ООО «Велда», ООО «Уральский маслозавод» и ООО «Продстандарт». Они работают на одной производственной площадке, используя одно и то же оборудование. Пробы отбирались в магазинах и соцучреждениях Удмуртии, Пермского края, республики Марий Эл, Кировской, Курганской и Оренбургской областей. Озерские производители внесены в таблицу сведений о фактах нарушения требований технических регламентов. Управление Россельхознадзора применяет к нарушителям административные меры, но продукция продолжает поступать потребителям, в том числе в социальные учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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