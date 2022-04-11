Масло четырех челябинских производителей признали фальсификатом 11 апреля 2022 в 12:55 Размер текста - 17 + Сливочное масло компаний из Озерска признали фальсификатом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россельхознадзор признал фальсификатом сливочное масло четырех производителей, которые работают в ЗАТО Озерск Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федеральной службы по фитонадзору по Челябинской и Курганской областям. «Как показали лабораторные исследования, во всех пробах имеются растительные масла и жиры на растительной основе. Поэтому реализуемая продукция не может называться сливочным маслом», — уточнили в ведомстве. Речь идет об ООО «Росмол», ООО «Велда», ООО «Уральский маслозавод» и ООО «Продстандарт». Они работают на одной производственной площадке, используя одно и то же оборудование. Пробы отбирались в магазинах и соцучреждениях Удмуртии, Пермского края, республики Марий Эл, Кировской, Курганской и Оренбургской областей. Озерские производители внесены в таблицу сведений о фактах нарушения требований технических регламентов. Управление Россельхознадзора применяет к нарушителям административные меры, но продукция продолжает поступать потребителям, в том числе в социальные учреждения. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Россельхознадзор признал фальсификатом сливочное масло четырех производителей, которые работают в ЗАТО Озерск Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федеральной службы по фитонадзору по Челябинской и Курганской областям. «Как показали лабораторные исследования, во всех пробах имеются растительные масла и жиры на растительной основе. Поэтому реализуемая продукция не может называться сливочным маслом», — уточнили в ведомстве. Речь идет об ООО «Росмол», ООО «Велда», ООО «Уральский маслозавод» и ООО «Продстандарт». Они работают на одной производственной площадке, используя одно и то же оборудование. Пробы отбирались в магазинах и соцучреждениях Удмуртии, Пермского края, республики Марий Эл, Кировской, Курганской и Оренбургской областей. Озерские производители внесены в таблицу сведений о фактах нарушения требований технических регламентов. Управление Россельхознадзора применяет к нарушителям административные меры, но продукция продолжает поступать потребителям, в том числе в социальные учреждения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям