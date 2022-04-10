Жители Катайска провели альтернативные выборы мэра в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Катайска (Курганская область) провели альтернативные выборы мэра в социальной сети. Голосование и обсуждение претендентов на пост главы города шло в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».

«„Кого вы видите мэром?“. Публичный опрос. Варианты: Александр Карнаухов, Юрий Ковригин, Ирина Быкова. „Против всех“», — указано в паблике «Типичный Катайск».

На момент написания новости в опросе приняли участие 1 414 человек. За исполняющего обязанности главы города Александра Карнаухова голоса отдали 230 человек. Кандидатура Ирины Быковой набрала 234 голоса. За пенсионера, бывшего силовика Юрия Ковригина проголосовал 371 человек. В графе «Против всех» проголосовали 579 человек. В комментариях жители города высказывают мнения о том, что мэра должны выбирать сами горожане, а не местные депутаты.

«Почему жители города опять не голосуют. Ведь с этим мэром жить», — интересуется Светлана Маслова. «Я думаю, что должны жители города и района выбирать. Я бы выбрала Ирину. Как женщина, мать, она должна сделать для города и района условия проживания, а не выживания», — написала Ольга Пермикина. «Кто нужен думе, того и выберут, а мнение народа опять за борт», — считает Ольга Ермолаева.

Ранее URA.RU сообщало, что в Катайске определились претенденты на пост главы города, ушедшего со скандалом раньше срока. Документы на конкурс подали три человека. Выборы пройдут 6 мая.