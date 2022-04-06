06 апреля 2022

Нашлись претенденты на место скандально ушедшего курганского мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по бюджету. Курган, депутат, чиновник, портфель, заседание, руки
На пост главы Катайска претендуют три человека Фото:

В Катайске (Курганская область) определились претенденты на пост главы города, ушедшего со скандалом раньше срока. Документы на конкурс подали три человека, сообщили в администрации Катайска.

«Прием документов от кандидатов на пост главы города завершен. На участие в конкурсе заявились три человека — исполняющий обязанности мэра Александр Карнаухов, пенсионер, бывший силовик Юрий Ковригин и индивидуальный предприниматель Ирина Быкова», — уточнили в мэрии Катайска.

В разговоре с URA.RU бывшая замглавы Татьяна Лилиенфельд предположила, что новым главой станет Карнаухов. «Наверно, его и выберут. Депутаты выбирают. Будет договоренность. Он больше угоден. Все исполняет», — поделилась мнением Лилиенфельд.

Конкурсная комиссия проверит достоверность предоставленных сведений кандидатами, проведет с ними индивидуальные собеседования. Выборы нового главы назначены на 6 мая.

Конкурс по отбору кандидатов объявили в середине марта. Прошлый глава города Сабиржан Мусалямов в феврале ушел в отставку по собственному желанию. До этого времени местная гордума приняла 28 решений о передаче администрации Катайского района большинства полномочий, за которые отвечала мэрия. На тот момент заместитель мэра Татьяна Лилиенфельд сравнила это с «рейдерским захватом», так как, по ее мнению, передачу полномочий провели с нарушениями. Позже она заявила, что процесс ее увольнения проходил незаконно.

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В Катайске (Курганская область) определились претенденты на пост главы города, ушедшего со скандалом раньше срока. Документы на конкурс подали три человека, сообщили в администрации Катайска. «Прием документов от кандидатов на пост главы города завершен. На участие в конкурсе заявились три человека — исполняющий обязанности мэра Александр Карнаухов, пенсионер, бывший силовик Юрий Ковригин и индивидуальный предприниматель Ирина Быкова», — уточнили в мэрии Катайска. В разговоре с URA.RU бывшая замглавы Татьяна Лилиенфельд предположила, что новым главой станет Карнаухов. «Наверно, его и выберут. Депутаты выбирают. Будет договоренность. Он больше угоден. Все исполняет», — поделилась мнением Лилиенфельд. Конкурсная комиссия проверит достоверность предоставленных сведений кандидатами, проведет с ними индивидуальные собеседования. Выборы нового главы назначены на 6 мая. Конкурс по отбору кандидатов объявили в середине марта. Прошлый глава города Сабиржан Мусалямов в феврале ушел в отставку по собственному желанию. До этого времени местная гордума приняла 28 решений о передаче администрации Катайского района большинства полномочий, за которые отвечала мэрия. На тот момент заместитель мэра Татьяна Лилиенфельд сравнила это с «рейдерским захватом», так как, по ее мнению, передачу полномочий провели с нарушениями. Позже она заявила, что процесс ее увольнения проходил незаконно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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