Нашлись претенденты на место скандально ушедшего курганского мэра

На пост главы Катайска претендуют три человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайске (Курганская область) определились претенденты на пост главы города, ушедшего со скандалом раньше срока. Документы на конкурс подали три человека, сообщили в администрации Катайска.

«Прием документов от кандидатов на пост главы города завершен. На участие в конкурсе заявились три человека — исполняющий обязанности мэра Александр Карнаухов, пенсионер, бывший силовик Юрий Ковригин и индивидуальный предприниматель Ирина Быкова», — уточнили в мэрии Катайска.

В разговоре с URA.RU бывшая замглавы Татьяна Лилиенфельд предположила, что новым главой станет Карнаухов. «Наверно, его и выберут. Депутаты выбирают. Будет договоренность. Он больше угоден. Все исполняет», — поделилась мнением Лилиенфельд.

Конкурсная комиссия проверит достоверность предоставленных сведений кандидатами, проведет с ними индивидуальные собеседования. Выборы нового главы назначены на 6 мая.

Конкурс по отбору кандидатов объявили в середине марта. Прошлый глава города Сабиржан Мусалямов в феврале ушел в отставку по собственному желанию. До этого времени местная гордума приняла 28 решений о передаче администрации Катайского района большинства полномочий, за которые отвечала мэрия. На тот момент заместитель мэра Татьяна Лилиенфельд сравнила это с «рейдерским захватом», так как, по ее мнению, передачу полномочий провели с нарушениями. Позже она заявила, что процесс ее увольнения проходил незаконно.