10 апреля 2022
08 апреля 2022

Власти крупного курганского города берут многомиллионный кредит

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, шумков вадим, администрация города шадринска
Власти Шадринска возьмут многомиллионный кредит на покрытие дефицита бюджета и погашение долгов Фото:

Власти Шадринска (Курганская область) возьмут многомиллионный кредит на покрытие дефицита городского бюджета и погашение долгов. Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте госзакупок.

«Предмет контракта: оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом 45 000 000 рублей сроком на три месяца для финансирования дефицита бюджета города Шадринска и погашения долговых обязательств администрации. Выдача кредита производится в течение периода выборки лимита кредитной линии. Период выборки кредитной линии: со дня, следующего за днем подписания контракта, по 31 мая 2022 года включительно», — указано в техническом задании.

Начальная максимальная цена контракта — 2 756 250 рублей. Заказчик — администрация Шадринске в лице мэра Антона Мокана, говорится в аукционной документации. Открытие кредитной линии бесплатное, график погашения кредита — свободный. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 22 апреля.

URA.RU ранее писало, что мэрия Кургана заключила контракт на открытие кредитной линии с лимитом 220 млн рублей с ПАО «Сбербанк России». В течение этого года власти Кургана планировали взять в банках кредиты на 500 млн рублей, выплатив 450 млн рублей в счет погашения старых кредитов. Оставшиеся 50 млн рублей должны покрыть дефицит бюджета.

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Власти Шадринска (Курганская область) возьмут многомиллионный кредит на покрытие дефицита городского бюджета и погашение долгов. Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте госзакупок. «Предмет контракта: оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом 45 000 000 рублей сроком на три месяца для финансирования дефицита бюджета города Шадринска и погашения долговых обязательств администрации. Выдача кредита производится в течение периода выборки лимита кредитной линии. Период выборки кредитной линии: со дня, следующего за днем подписания контракта, по 31 мая 2022 года включительно», — указано в техническом задании. Начальная максимальная цена контракта — 2 756 250 рублей. Заказчик — администрация Шадринске в лице мэра Антона Мокана, говорится в аукционной документации. Открытие кредитной линии бесплатное, график погашения кредита — свободный. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 22 апреля. URA.RU ранее писало, что мэрия Кургана заключила контракт на открытие кредитной линии с лимитом 220 млн рублей с ПАО «Сбербанк России». В течение этого года власти Кургана планировали взять в банках кредиты на 500 млн рублей, выплатив 450 млн рублей в счет погашения старых кредитов. Оставшиеся 50 млн рублей должны покрыть дефицит бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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