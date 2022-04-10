Власти крупного курганского города берут многомиллионный кредит

Власти Шадринска возьмут многомиллионный кредит на покрытие дефицита бюджета и погашение долгов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Шадринска (Курганская область) возьмут многомиллионный кредит на покрытие дефицита городского бюджета и погашение долгов. Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте госзакупок.

«Предмет контракта: оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом 45 000 000 рублей сроком на три месяца для финансирования дефицита бюджета города Шадринска и погашения долговых обязательств администрации. Выдача кредита производится в течение периода выборки лимита кредитной линии. Период выборки кредитной линии: со дня, следующего за днем подписания контракта, по 31 мая 2022 года включительно», — указано в техническом задании.

Начальная максимальная цена контракта — 2 756 250 рублей. Заказчик — администрация Шадринске в лице мэра Антона Мокана, говорится в аукционной документации. Открытие кредитной линии бесплатное, график погашения кредита — свободный. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 22 апреля.

URA.RU ранее писало, что мэрия Кургана заключила контракт на открытие кредитной линии с лимитом 220 млн рублей с ПАО «Сбербанк России». В течение этого года власти Кургана планировали взять в банках кредиты на 500 млн рублей, выплатив 450 млн рублей в счет погашения старых кредитов. Оставшиеся 50 млн рублей должны покрыть дефицит бюджета.