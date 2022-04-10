Фонд «Я особенный» видит проблемы оказания услуги ранней помощи больным детям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими нарушениями «Я особенный» написал открытое письмо (имеется в распоряжении редакции). Участники круглого стола, на котором обсуждались проблемы оказания услуги ранней помощи больным детям, пожаловались на то, что модератор мероприятия всячески мешал проведению встречи. У одной из участниц ведущий вырвал из рук микрофон. Круглый стол прошел 6 апреля в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в благотворительной организации.

«Модератор круглого стола пытался прервать выступление участников, воспитывающих детей-инвалидов и говоривших о проблемах, с которыми они сталкиваются на своем опыте. Совершенным нонсенсом стало волевое решение физически вырвать микрофон из рук одной из участниц», — говорится в обращении.

Как только речь зашла о реальных проблемах, обсуждение прервали. «Безусловно, обсуждение проблем и принятие отличающегося взгляда на ситуацию требует определенной смелости. Столь же безусловно и то, что замалчивать сложности, создавая идеальную картинку, некий благополучный фасад — это путь в никуда», — отметили в письме.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент информационной политики региона. Там отметили, что, по словам участников встречи, модератор не превышал данные ему полномочия. «Кроме того, представителям организации „Я особенный“, которые подняли незаявленную в программе тему, организаторы встречи предложили принять участие в еще одном круглом столе. Представители минсоцполитики также примут в ней участие», — сказано в сообщении.

Ранее организация писала обращение (имеется в распоряжении редакции) на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором просила обратить внимание на изменения стандартов оказания социальных услуг в регионе. По мнению участников благотворительной организации, планируемые изменения не вызывают оптимистичной оценки, имеют неоднозначный характер, а некоторые — откровенно вредны и негативно повлияют на получателей социальных услуг.

Раньше URA.RU писало, что родители студентов одного из старейших учебных заведений региона записали видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Поводом для обращения стала реорганизация Краснотурьинского индустриального колледжа.

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