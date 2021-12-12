Родители и преподаватели записали видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родители студентов одного из старейших учебных заведений региона записали видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Поводом для обращения стала реорганизация Краснотурьинского индустриального колледжа. Информация об этом появилась в социальной группе «ВКонтакте» «Вечерний Краснотурьинск».

«Подписаться за сохранение колледжа можно на вахте учебного заведения. Позже их передадут в аппарат губернатора Свердловской области. Срок реорганизации — 4 месяца. Если губернатор Куйвашев подпишет постановление, то процесс завершится к маю. Защита дипломов выпускников КИКа — летом. Это значит, что выпускники 2022 года уже получат дипломы политехникума», — посетовали активисты.

Преподаватель электротехнических дисциплин Надежда Симонова, тоже просит поддержать обращение. «Нас лишают самого главного — имени. Перечеркивают всю 75-летнюю деятельность и предают забвению нашу историю. Это значит, что уровень наш снижают до уровня политехникума, в недавнем времени — училища. Это значит, что обнуляют усилия педагогического коллектива. Я прошу поддержать учебное заведение, сохранить его имя, отложить заключение о реорганизации», — заявила преподаватель.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. Там заявили, что объединение главным образом продиктовано необходимостью приведения учебного процесса в соответствие стандартам среднего профессионального образования. «Речи о понижении статуса учебного заведения или уровня преподавания не идет. В целом, ни на студентах, ни на учебном процессе объединение никак не скажется. Весь преподавательский состав обоих образовательных учреждений сохранится», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что родители студентов колледжа возмущены процессом реорганизации. Краснотурьинский индустриальный колледж станет политехникумом. Информация об этом появилась в социальных сетях. Заведение было основано 20 июня 1945 года и является одним из старейших в регионе.