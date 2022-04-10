Жители не могут избавиться от лужи несколько лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В луже, образовавшейся во дворе дома №47 на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, играют дети. Местные жители полагают, что это может привести к несчастному случаю, сообщает корреспондент URA.RU.

«Детишки прыгают по воде, а в воде есть люки. Через двор ездят автомобили, которые могут со временем эти люки выбить. Лужа — до первого несчастного случая», — передает слова одного из жителей корреспондент агентства.

Жители самостоятельно не могут найти решения проблемы уже более шести лет и собираются пойти в администрацию района. «Снег тает, а во дворах не предусмотрена никакая ливневая канализация, на вопрос „почему“ вам ответят в районной администрации. Что касается действий с нашей стороны — на 12 апреля запланированы работы по откачиванию воды», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель управляющей компании «РЭМП-Эльмаш». На момент публикации в пресс-службе Орджоникидзевского района не ответили на звонок.

Если вы стали свидетелем подобного инцидента, живете во дворе, который вечно затоплен, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам .