Глава Союза строителей ЯНАО судится, чтобы не потерять должность

Михаил Бабийчук не смог снять судебный запрет, чтобы уволить директора Союза строителей ЯНАО Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Директор СРО Союз «Строители ЯНАО» Николай Передереев подал в суд на организацию с целью оспорить свое незаконное увольнение. В документах арбитражного суда указывается, что Передереев добился принятия обеспечительных мер, которые позволят ему сохранить на время разбирательства пост главы компании.

«Передереев Николай Григорьевич обратился к Саморегулируемой организации Союз „Строители Ямало-Ненецкого автономного округа“ о признании недействительным (ничтожным) заседания Правления СРО Союз „Строители ЯНАО“, состоявшегося 06.10.2021 в 16 час. 00 мин., и признании недействительными (ничтожными) принятых на нем решений, в том числе о прекращении полномочий директора СРО Союз „Строители ЯНАО“ Передереева Н.Г.», — говорится в тексте судебного постановления.

После принятия к производству заявления директора СРО Союза «Строители ЯНАО», были приняты обеспечительные меры, а именно суд запретил членам правления организации уволить главу Союза Николая Передереева, а также назначить нового специалиста на его должность. Помимо этого МИФНС № 1 по ЯНАО не сможет внести изменения в сведения ЕГРЮЛ о директоре компании на основании решения правления.

Данное решение в апелляционной инстанции попробовал оспорить председатель правления СРО Союз «Строители ЯНАО» Михаил Бабийчук. Также он заявил, что данное судебное разбирательство не относится к компетенции арбитражного суда и подлежит разрешению судом общей юрисдикции. Судья отказал ему в удовлетворении иска. Как стало известно из постановления арбитражного апелляционного суда, руководство компании считает, что директор организации Николай Передереев является наемным рабочим и он не в праве оспаривать правления СРО Союз «Строители ЯНАО».

Николай Передереев работает в СРО Союз «Строители ЯНАО» с 2009 года. Также он является председателем общественного совета при департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

Агентство обратилось за комментарием в СРО Союз «Строители ЯНАО». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что член правления саморегулируемой организации (СРО) «Союз строителей ЯНАО» Сергей Гергарт обвинил руководство в самоуправстве. Как он сообщил председатель правления СРО Михаил Бабийчук и его сторонники якобы злоупотребляют положением и деньгами организации.

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