Историк призвал повторить Нюрнбергский процесс над украинцами

Россия должна готовить «Нюрнберг 2.0» за обращение украинцев с пленными Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После завершения спецоперации на Украине Россия должна предать виновных в пытках российских солдат трибуналу. Всех военных преступников будет ждать процесс, аналогичный Нюрнбергскому после окончания Второй мировой войны. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«К сожалению, мир не хочет видеть зверств украинских националистов, поэтому мы должны брать их в плен, допрашивать и обнародовать изложенные ими факты. Кроме того, мы уже сейчас должны на основании собранных данных готовить массовые судебные процессы над военными преступниками — если хотите, „Нюрнберг 2.0“. Мы должны будем сделать это для себя, начинать готовить эти судебные процессы прямо сейчас, не откладывая», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».

По словам историка, условия содержания российских военнопленных часто заставляет проводить параллели с ВОВ. «Мы имеем факты издевательств, расстрелов раненых, пренебрежения международными конвенциями — Гаагской, Женевской и так далее», — подытожил он.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявлял о практически полном освобождении Мариуполя от националистов, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам