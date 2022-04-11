Курганцам озвучили условия раздачи бесплатного картофеля

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Магазин Метрополис. Курган , овощи, торговля, продукты, картофель, картошка, опт, розница, оптовая
Жителям Курганской области бесплатно раздают картофель Фото:

Жители Курганской области могут бесплатно получить семенной картофель. Информация и условия выдачи опубликованы на официальном сайте администрации города Шадринска.

«Это адресная поддержка отдельных категорий жителей. <…> Нуждающиеся смогут получить безвозмездно 20 кг семенного картофеля на 1 сотку (но не более 100 кг). Вывезти картофель с места распределения горожане должны самостоятельно», — говорится в сообщении шадринской мэрии.

На меру поддержки могут рассчитывать те, кто планирует выращивать картофель на неиспользуемых год и более площадях, или расширяет участок. Жители, которые имеют земельные участки. Бесплатный картофель могут получить пенсионеры и инвалиды, которые имеют федеральную социальную доплату к пенсии, семьи с детьми, состоящие на соцобслуживании и получающие пособие на ребенка.

«Не состоящие на соцобслуживании горожане должны направить заявление в администрацию на имя главы города. К заявлению прикладывается подтверждение сельской администрации, либо садового товарищества о наличии земли, которая не обрабатывалась больше года. Жители, состоящие на соцобслуживании, направляют заявление на имя главы в территориальный комплексный центр социального обслуживания. Заявления принимаются до 29 апреля включительно», — уточнили представители администрации Шадринска.

Ранее URA.RU писало, что аграрии Курганской области в этом году увеличат площади посева овощей. Сельхозтоваропроизводители произведут больше картофеля.

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Жители Курганской области могут бесплатно получить семенной картофель. Информация и условия выдачи опубликованы на официальном сайте администрации города Шадринска. «Это адресная поддержка отдельных категорий жителей. <…> Нуждающиеся смогут получить безвозмездно 20 кг семенного картофеля на 1 сотку (но не более 100 кг). Вывезти картофель с места распределения горожане должны самостоятельно», — говорится в сообщении шадринской мэрии. На меру поддержки могут рассчитывать те, кто планирует выращивать картофель на неиспользуемых год и более площадях, или расширяет участок. Жители, которые имеют земельные участки. Бесплатный картофель могут получить пенсионеры и инвалиды, которые имеют федеральную социальную доплату к пенсии, семьи с детьми, состоящие на соцобслуживании и получающие пособие на ребенка. «Не состоящие на соцобслуживании горожане должны направить заявление в администрацию на имя главы города. К заявлению прикладывается подтверждение сельской администрации, либо садового товарищества о наличии земли, которая не обрабатывалась больше года. Жители, состоящие на соцобслуживании, направляют заявление на имя главы в территориальный комплексный центр социального обслуживания. Заявления принимаются до 29 апреля включительно», — уточнили представители администрации Шадринска. Ранее URA.RU писало, что аграрии Курганской области в этом году увеличат площади посева овощей. Сельхозтоваропроизводители произведут больше картофеля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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