10 апреля 2022
08 апреля 2022

В Кургане стали больше сносить рекламных конструкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Неработающие рекламные баннеры. Курган , баннер, пустой баннер, отсутствие рекламы
За полтора месяца число снесенных рекламных конструкций выросло в шесть раз (архивное фото) Фото:

В Кургане за неделю демонтировали 18 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщила директор городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Нина Юшкова. В конце зимы таких конструкций было в шесть раз меньше.

«На минувшей неделе было демонтировано 18 незаконных конструкций. Проведен аукцион на установку рекламных конструкций, на который были выставлены 20 лотов по разным адресам (из них десять — разыграны)», — ссылаются на сайте городской администрации на слова Юшковой.

Она во время еженедельного аппаратного совещания, которое прошло 11 апреля, отметила, что работа с рекламными конструкциями на территории города — один из приоритетов в работе ее департамента. В конце февраля она сообщала, что за неделю в городе было снесено три незаконных рекламных конструкции.

В начале апреля в Кургане рядом с парком Победы транслировали видеорекламу эротического массажного салона. На ролик жаловались ветераны. В мэрии объяснили, что видеоэкран принадлежит индивидуальному предпринимателю. Ему объяснили о недопустимости размещения таких роликов возле парка. Позже рекламу массажного салона уже не показывали.

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В Кургане за неделю демонтировали 18 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщила директор городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Нина Юшкова. В конце зимы таких конструкций было в шесть раз меньше. «На минувшей неделе было демонтировано 18 незаконных конструкций. Проведен аукцион на установку рекламных конструкций, на который были выставлены 20 лотов по разным адресам (из них десять — разыграны)», — ссылаются на сайте городской администрации на слова Юшковой. Она во время еженедельного аппаратного совещания, которое прошло 11 апреля, отметила, что работа с рекламными конструкциями на территории города — один из приоритетов в работе ее департамента. В конце февраля она сообщала, что за неделю в городе было снесено три незаконных рекламных конструкции. В начале апреля в Кургане рядом с парком Победы транслировали видеорекламу эротического массажного салона. На ролик жаловались ветераны. В мэрии объяснили, что видеоэкран принадлежит индивидуальному предпринимателю. Ему объяснили о недопустимости размещения таких роликов возле парка. Позже рекламу массажного салона уже не показывали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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