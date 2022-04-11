Военный эксперт: Запад скрывает, сколько оружия поставил Украине

Европа предоставила Украине гаубицы, бронированные машины и беспилотники Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Страны Европейского союза и США скрывают реальные объемы вооружений, поставляемых для Украины. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Позиция стран Запада прошла несколько этапов. Например, Германия. Сначала они говорили, что мы не будем поставлять вооружение. Потом — мы будем поставлять нелетальное снаряжение и амуницию. Теперь же — мы будем поставлять все возможное вооружение. Большинство стран Запада прошло по этим трем этапам. Сроки и объемы — они решили не оглашать. Вопрос объемов окончательно ушел из публичного поля. Скорее всего, мы будем свидетелями того, что сначала узнаем о случаях боевого применения конкретного оружия, а уже потом будет объявлено, что оно поставлено на Украину», — рассказал эксперт.

По его словам, в СМИ в последнее время появилась информация о поставках разных образцов оружия. «В частности, Switchblade 600 (беспилотник, который несет противотанковую боеголовку). По некоторым данным, закуплено 100 экземпляров. При этом по другой версии, несколько сотен уже есть на Украине. Есть противокорабельные ракеты самых различных марок (от гарпуна до Brimstone). Есть сообщения о гаубицах, бронированных машинах. Но в каких объемах это будет поставлено — не оглашается», — отметил Ходаренок.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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