Первые партии уже отправили в Екатеринбург Фото: Екатерина Демина © URA.RU

Туринский целлюлозно-бумажный завод возобновил производство белой офисной бумаги. Первые партии уже отправили в Екатеринбург, передает корреспондент URA.RU.

«За этот месяц мы получили порядка 80 тысяч обращений. И поскольку наше предприятие порядка 60 лет выпускало пищебумажные изделия, у нас есть необходимая технологическая цепочка оборудования и специалисты, мы провели небольшой ремонт и возобновили выпуск. Мы применяем гипохлоридную технологию — отбеливаем целлюлозу отечественным гипохлоридом, который закупаем в Тамбове», — рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Русаков.

Перейти на более безопасную перекись водорода пока нет возможности — в России ее не выпускают в таких промышленных объемах. По словам главы предприятия, Туринский ЦБЗ — единственный на сегодня производитель бумаги в России, который продолжает выпускать белую бумагу. Остальные 24 завода использовали перекись водорода. Все они остановили свою работу.

На запуск производства потребовалось 10-15 млн рублей. В месяц на заводе теперь могут выпускать до миллиона упаковок А4. «Это закрывает потребности Свердловской области», — отметил Русаков. Первые партии уже отправили в Екатеринбург. Пока поставляют напрямую в бюджетные учреждения, в том числе школы, и коммерческие организации.

Туринский целлюлозно-бумажный завод работает с 1939 года. Изначально на нем выпускали пороховую целлюлозу. Бумагу здесь изготавливали с 1967 года. В 2000 году завод начал выпускать дуплексные обои, но через некоторое время их сняли с производства. Последние четыре года завод выпускал только упаковочную бумагу.

Фото: Екатерина Демина © URA.RU

Фото: Екатерина Демина © URA.RU

Фото: Екатерина Демина © URA.RU

Фото: Екатерина Демина © URA.RU

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