Герой России Шарпатов засудил тюменку, усомнившуюся в его подвиге

Владимир Шарпатов получил звание Герой России в 1996 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ленинский суд Тюмени взыскал 60 тысяч рублей с тюменки, усомнившейся в том, что летчик Владимир Шарпатов, совершивший в 1996 году побег из плена в Афганистане на самолете ИЛ-76, достоен носить звание Героя России. Об этом без указания имен и фамилий сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.

«Как следует из материалов гражданского дела, 9 августа 2021 года после рассмотрения гражданского дела в Центральном районном суде Тюмени с участием мужчины, в зале судебного заседания при всех участниках процесса ответчица публично назвала пожилого мужчину лжегероем, не достойным награды и звания Героя России и незаконно его получившим», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что истец имеет звание Герой России, присвоенное ему указом президента РФ 22 августа 1996 года за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из плена на территории Афганистана. Поступок Шарпатова лег в основу сюжета отечественного блокбастера «Кандагар». «В судебном заседании истец был очень взволнован, эмоционально расстроен, поясняя события, за которые удостоен такого высокого звания», — указано в сообщении областной прокуратуры

Ленинский суд Тюмени взыскал с виновницы в пользу пострадавшего 60 тыс. рублей компенсации морального вреда. Сама она на заседание не явилась.